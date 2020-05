Sul suo canale social ufficiale, Sara Affi Fella ha confessato ai suoi followers di aver vissuto una giornataccia: ecco cosa è successo.

Da quando ha conosciuto Francesco Fedato, Sara Affi Fella gode di una luce pazzesca. I due si sono conosciuti dopo un periodo non molto facile per l’ex tronista di Uomini e Donne. Eppure, grazie a lui, la giovane modella è completamente riuscita a ‘rinascere’. Soprattutto in questo ultimo periodo, sapete? Anche perché, come raccontato in un nostro recente articolo, la bellissima Affi Fella sta per diventare mamma. Ebbene si. La coppia aspetta il suo primo figlio. Una gioia, quindi, davvero incontenibile. Che, com’è giusto che sia, Sara non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori. Con loro, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne si è spesso e volentieri raccontata. Così come qualche ora fa. Quando, tramite un’Instagram Stories caricata sul suo profilo social ufficiale, Sara ha raccontato ai suoi fan di aver trascorso una giornataccia. Ecco tutti i dettagli.

Sara Affi Fella, che giornataccia: la confessione su Instagram

Tra pochissimi mesi, Sara Affi Fella diventerà mamma del suo primo figlio. Una notizia davvero splendida per l’ex tronista di Uomini e Donne che, da come si può chiaramente intendere, non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi adorati sostenitori. È, infatti, proprio a loro che, spesso e volentieri, la modella si racconta e si confessa sulla sua gravidanza. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, giunta sera, si è messa a letto con Francesco Fedato dopo aver trascorso una vera e propria giornataccia. Non sappiamo cosa le sia successo esattamente. In merito a questo, ovviamente, Sara ha preferito non proferire parole. Fatto sta che, da come si può chiaramente vedere dalla sue parole, è stata costretta a trascorrere tutto il giorno sotto le lenzuola. Per poi ricevere, in serata, le coccole del suo Francesco.

‘Oggi è stata una giornataccia. Tutto il giorno a letto. Adesso, però, è arrivato il momento delle coccole’, scrive Sara Affi Fella a corredo di un tenerissimo video del suo pancione mentre viene accarezzato da Francesco.