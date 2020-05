Serena Rossi, l’incredibile scatto da bambina su Instagram: l’avevate mai vista così? I followers si scatenano con like e commenti sotto il post

Serena Rossi è certamente tra le artiste Italiane più amate e apprezzate degli ultimi decenni. Nata da una famiglia di artisti musicisti, ha coltivato anche lei la passione per il cinema e per la musica sin dalla tenerissima età. La Rossi, è sempre stata un’artista molto apprezzata e negli ultimi anni è salita agli onori della cronaca rosa per la sua interpretazione magistrale di Mia Martini, che ha commosso ed emozionato milioni di fan. Serena ha dimostrato al contempo di essere una bravissima attrice e una cantante dalle doti formidabili. Motivo per cui due anni fa è stata anche una delle super ospiti del Sanremo di Claudio Baglioni, duettando con lui sulle note delle più celebri canzoni della tradizione Italiana. Sono ormai molti anni che ha una relazione con il collega Davide Devenuto, dal quale ha avuto anche un figlio. La sua carriera è costellata di premi e riconoscenze ottenuti grazie alla sua enorme bravura, e tra i premi ricevuti sicuramente da ricordare c’è il David di Donatello.

Serena Rossi, l’incredibile scatto da bambina: l’avevate mai vista?

Oltre che bravissima e talentuosa, Serena Rossi è anche una bellissima donna. Occhi scuri, pelle olivastra e capelli castani è una vera e propria icone anche di stile. Bellissima, oltre ad essere una grande attrice, è spesso anche negli studi di doppiatura per dare voce ai protagonisti più amati dai bambini, come Anna di Frozen. Per chi non lo sapesse Serena Rossi era anche una bellissima bambina da piccola e per chi non l’avesse mai vista, ora ve la mostriamo. Per i più attenti sui social, non deve essere stato difficile notare una certa somiglianza tra la donna e il bellissimo figlio avuto con il compagno Davide. Sicuramente il sorriso smagliante della Rossi fa impazzire tantissimi fa, e da come possiamo notare, è lo stesso sorrisetto smagliante che aveva da bambina.

Come possiamo ben vedere Serena non è affatto cambiata in questi anni, se non per il sorrisetto furbetto che le incornicia il volto in questa fotografia. Non ci resta che aspettare oggi pomeriggio, per vederla ospite di Mara Venier a Domenica In, su Rai Uno dalle ore 14:00 alle ore 17 circa.