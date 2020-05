Antonella Clerici e Vittorio Garrone si sposeranno? Le loro parole a Domenica In sono state ben chiare! Ecco cosa hanno in programma l’imprenditore e la famosa conduttrice.

E’ da qualche anno che ha trovato la felicità in amore: dal 2016 Antonella Clerici è fidanzata con Vittorio Garrone, imprenditore famoso. L’uomo, come la conduttrice, ha avuto diverse relazioni prima di incontrare Antonella: è diventato papà di Beatrice, Luca ed Agnese, come la Clerici ha avuto Maelle, figlia avuta con Eddy Martens. Oggi la famosa conduttrice Rai e Vittorio vivono felici la loro storia d’amore: i rapporti con i figli sono davvero splendidi. Ieri, domenica 10 maggio, si sono collegati in diretta Skype con Domenica In: a Mara Venier hanno fatto un annuncio che ha fatto impazzire i fans. Ecco di che si tratta.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone si sposano? Le parole a Domenica In non lasciano dubbi

Antonella Clerici ed il suo compagno Vittorio Garrone si sono collegati in diretta Skype con Domenica In ieri 10 maggio 2020. Alla padrona di casa di Rai Uno, Mara Vernier, hanno raccontato il motivo per il quale vivono ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, in una fattoria. Poi si è parlato della quarantena con la ‘famiglia allargata’: “Ci sono stati anche i figli di Vittorio, siamo stati molto bene insieme e non era scontato. È stata una fortuna. Sono convinta che non lascerò mai Vittorio, invecchierò con lui” sono le parole della Clerici a Rai 1. La Venier ha poi chiesto loro se si sposeranno.

“Lasciamo i tempi alla natura, che sono un po’ più lenti ma di grande sostanza e poi… la sorpresa arriverà. Come sboccia la primavera, arriverà anche una richiesta” le parole di Vittorio. Antonella ha replicato scherzano: “Si sta arrampicando sui vetri”. Lui ha continuato: “Sì, prima o poi arriverà”. E così, da Mara Venier hanno fatto sapere che in programma ci sono le nozze!