Coronavirus, la Regina Elisabetta assente dalle scene fino all’autunno

La Sovrana d’Inghilterra, Queen Elisabetta rimarrà nel castello di Windosr almeno fino all’autunno. Le ultime news da Palazzo.

In occasione del giorno della vittoria, la Regina Elisabetta, ha fatto un bellissimo e commovente discorso alla nazione in diretta televisiva. Si è parlato chiaramente della pandemia che il mondo intero sta vivendo, entrando nello specifico della Gran Bretagna. Ma non solo, secondo le fonti del Sunday Times, la Regina Elisabetta non si farà vedere in pubblico fino all’autunno.

La Regina Elisabetta e Filippo a Windsor

Se così fosse, quella di Queen Elizabeth sarebbe la più lunga assenza dalle apparizioni al pubblico mai accaduta nella storia. La Regina è chiusa nel castello di Windsor da un mese e mezzo e moltissimi, se non tutti, i suoi appuntamenti diplomatici sono stati cancellati o spostati a data da destinarsi in autunno. La Regina è lì con il marito e circa 12 servitori fidati che stanno trascorrendo questi mesi in “clausura” con loro. In autunno comunque potrebbe arrivare il momento in cui, se tutto andrà per il meglio, la Sovrana tornerà a farsi vedere in pubblico dai suoi sudditi.

L’assenza per la paura del Coronavirus

Mesi di assenza lunghi e impegnativi insomma, ma che tutti comprendono. Data l’età dalla Regina, che lo ricordiamo ha 94 anni, e del marito Filippo, è sicuramente a rischio per questo Coronavirus e quindi la necessità di proteggerla tenendola lontana da incontri e minacce esterne è praticamente necessaria. Secondo fonti interne pare che la Regina non sia contenta di questa decisione. Elisabetta è sempre stata accanto al suo popolo e ha sempre sentito molto forte la necessità di governare al meglio in prima persona. Cosa che ora chiaramente non può più fare se non simbolicamente, da lontano e tramite i messaggi televisivi.

Quando rivedremo la Regina?

La ripresa delle attività pubbliche della Regina potrebbe avvenire, come abbiamo anticipato, solo in autunno. Un’assenza praticamente che non era mai successa e secondo molti potrebbe protrarsi. C’è infatti chi sostiene che Elisabetta non tornerà mai più a Buckingham Palace e che forse dopo questa tragedia mondiale sia propensa a lasciare il trono al figlio Carlo. Ma sono solo ipotesi non confermate e che sembrano discostarsi molto dall’atteggiamento classico della Regina Elisabetta.