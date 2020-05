Coronavirus, splendida notizia dal Bambino Gesù: guarito e dimesso bimbo di due anni

Coronavirus, splendida notizia dall’ospedale pediatrico di Roma Bambino Gesù: guarito e dimesso bimbo di due anni.

Un’ottima notizia, quella arrivata nei giorni scorsi dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Un bambino di due anni è stato “dimesso clinicamente guarito”, dopo essere stato ricoverato a causa del Covid-19. Nel centro Covid di Palidoro, attualmente, sono ricoverate ancora undici pazienti: nove bimbi e due mamme. Ma le ultime notizie comunicate dalla Regione Lazio nel consueto bollettino sono incoraggianti: “Buone condizioni generali per tutti i ricoverati”.

Continuano a calare i ricoveri dei pazienti in età pediatrica all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Una splendida notizia, che segue quella della guarigione di un bambino di due anni, che è guarito ed è stato dimesso dall’ospedale proprio due giorni fa, dopo il ricovero a causa del Coronavirus. Attualmente, nel centro Covid di Polidoro ci sono ancora nove bambini e due mamma, ma le condizioni di tutti i pazienti non sono preoccupanti.

Secondo i dati riportati ieri dalla Regione, in Lazio attualmente vi sono 4.286 positivi al Coronavirus, dei quali 2937 si trovano in isolamento domiciliare, 1265 sono ricoverati in ospedale, ma non in terapia intensiva, e 84 pazienti sono in terapia intensiva. I decessi per Covid-19, in totale, in Lazio sono state, e, fino a ieri, 2.322 le persone guarite.

L’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nella giornata di ieri ha inoltre comunicato: “Proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 678 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio”.L’assessore sottolinea che sono stati svolti audit per verificare se, nei luoghi dove si sono presentate criticità, siano state seguite pienamente le indicazioni: “Chi ha tradito gli anziani non può stare nel sistema sanitario regionale”