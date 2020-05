Domenica In, la sorpresa al compagno della Clerici: “Un aspetto di Antonella che conosci poco”, ecco cosa è successo nella puntata di ieri.

Ieri, su Rai Uno, è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Una puntata ricca di sorprese, a partire dalla prima grande ospite, che ha aperto l’appuntamento. Parliamo di Antonella Clerici, una delle conduttrici più amate della nostra tv. In collegamento video da casa sua, la Clerici si è lasciata andare a una lunga e intensa chiacchierata con la sua amica e collega Mara Venier, durante la quale è intervenuto anche il suo compagno Vittorio. Un amore speciale, quello tra Antonella e l’uomo che le ha rubato il cuore. E, proprio a Vittorio, Mara Venier ha voluto fare una inaspettata sorpresa: “Ecco un aspetto che forse tu conosci poco. Antonella bambina!“, e via con una carrellata di foto ricordo della splendida conduttrice. Vediamo insieme qualche scatto.

Domenica In, la sorpresa al compagno della Clerici: “Un aspetto di Antonella che conosci poco”, le foto da bambina

“Per me tu sei rimasta bambina”. Queste le parole che Mara Venier rivolge all’amica e collega Antonella Clerici, dopo aver mandato in onda una splendida clip dedicata proprio alla conduttrice da bambina. Una serie di scatti in cui Antonella è solo una bambina, che la conduttrice vede insieme al suo compagno Vittorio, in collegamento con lei a Domenica In. “Per fare questo lavoro un po’ bisogna restare bambini, è bello divertirsi”, aggiunge la Clerici, emozionata per le immagini mandate in onda. Ecco alcuni screen tratti dalla puntata di ieri:

Una sorpresa dolcissima per Antonella e il suo compagno Vittorio, che hanno gradito moltissimo la dolce sorpresa preparata da Mara e dagli autori di Domenica In. E, proprio durante la puntata di ieri, la Clerici ha annunciato una splendida notizia ai fan: presto potremo rivederla in tv! Non è ancora noto con quale trasmissione, ma l’importante è che l’amata conduttrice torni nelle case dei telespettatori, che sentono molto la sua mancanza! E voi, avete seguito la puntata di Domenica In?