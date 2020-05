Elodie ed il suo stravolgente cambio look: si è mostrata poco fa sui social con una nuova acconciatura, del tutto inedita Diamo un’occhiata!

La cantante negli ultimi anni ha raggiunto un successo enorme: si è classificata seconda alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi vincendo il premio della critica Vodafone e quello RTL 102.5. Sapete che prima ancora, ha partecipato anche ad X Factor, ma il suo percorso nel talent terminò subito. Elodie dopo Amici ha iniziato a scalare la montagna del successo e si può dire che è arrivata in cima con Sanremo. Il suo ‘Andromeda’, scritto da Mahmood e Dardust, ha avuto un successo enorme, piazzandosi tra i primi brani più passati in radio. Domani uscirà un nuovo brano, Guaranà: sapete come l’ha annunciato la cantante? I fan sono rimasti sotto choc.

Elodie, stravolgente cambio look: così non l’avevate mai vista

Pochissimi minuti fa ha aggiornato il suo profilo Instagram per annunciare che domani, 12 maggio, uscirà il suo nuovo singolo, ‘Guaranà’. La produzione è di Dardast, spiega la cantante, e le parole di Davide Petrella, in arte Tropico. Elodie come foto ha deciso di immortalarsi con un nuovo look: da bionda con i capelli corti è passata a lunghi capelli scuri raccolti in tantissime treccine! Anche con questa nuova acconciatura è sempre un vero schianto! La romana scrive nella didascalia che le treccine gliel’ha fatte la sua mamma, Claudia Marthe.

Non potevano mancare le reazioni dei suoi follower e dei suoi amici e colleghi tra i commenti al post. Leggiamo nomi famosi come Diletta Leotta, Simone Nolasco, Mamhood, Max Brigante, Giulia Calcaterra, Giorgia con occhietti a forma di cuore e complimenti. Qualche fan scrive entusiasta: “La regina dell’estate è tornata alè“. Dopo averla vista con il suo nuovo look, non aspettiamo altro che il singolo!