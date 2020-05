Emigratis, Pio D’Antini e Amedeo Grieco, tornano tra poco su Italia Uno: sapete che lavoro svolgevano prima di avere successo come duo comico?

Pio D’Antini e Amedeo Grieco sono un duo comico che ormai da anni tiene compagnia agli Italiani, con i loro programmi divertenti e leggeri. I due ragazzi sono amici sin dalla tenera età e la loro passione per il cabaret e per la recitazione, l’hanno trasformata in una vera e propria professione. Pio e Amedeo nel corso degli anni hanno portato avanti molti progetti che hanno avuto un ottimo riscontro nel pubblico. E’ ormai qualche settimana che Italia Uno ha deciso di rimandare in onda le puntate dell’ultima edizione di Emigratis, per far compagnia ai telespettatori e permettergli qualche ora di svago con grandi risate. Il duo comico nel corso delle puntate ne combinerà di ogni tipo, a discapito di moltissimi personaggi celebri, come successo nella scorsa puntata con Capriati, Conte e Bob Sinclair. Sfacciati, divertentissimi e senza vergogna, i due si trovavano in giro per la Spagna nell’intento di ‘sposarsi’, per poter ricevere i regali da parenti, amici e ‘star’. Ma prima di diventare così famosi, pochi in forse conoscono il loro vecchio impiego…

Emigratis, Pio e Amedeo: sapete cosa facevano prima di avere successo?

Come vi dicevamo prima, nel corso degli ultimi anni, Pio e Amedeo sono diventati un vero e proprio fenomeno della televisione. Da quando hanno iniziato la loro carriera televisiva, hanno infatti preso parte a numerosi programmi, prima di approdare in prima serata con un progetto tutto loro. Pio e Amedeo hanno raggiunto l’apice del successo con Emigratis, programma iconico in cui girano il mondo letteralmente a spese degli altri. Il duo infatti si presenta a casa o al lavoro di personaggi famosi, con cui trascorrono del tempo, facendosi offrire cene, pranzi, alberghi e serate, e a volte ripulendogli anche il portafogli! Prima di approdare in tv, in pochi sanno che i due hanno iniziato la loro gavetta facendo… Gli Animatori Turistici!

Essi, i due si può dire abbiano trascorso una vita insieme, tra i banchi di scuola, poi come animatori turistici e ora come comici! Vi ricordiamo inoltre che grazie alla loro bravura, sono stati voluti sia da Claudio Baglioni come ospiti del Festival di Sanremo due anni fa, e poi l’anno scorso come ospiti fissi ad Amici di Maria De Filippi. E proprio con la conduttrice, i due talenti hanno un rapporto davvero speciale, sia di amicizia che di lavoro.