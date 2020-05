Michele Carfora, chi è l’ex marito di Barbara D’Urso: sapete che lavoro fa?

Michele Carfora è l’ex marito di Barbara D’Urso, ma cosa sappiamo su di lui? Ecco tutto nel minimo dettaglio, a partira dalla vita fino al suo lavoro.

Seppure sia una conduttrice televisiva super amatissima e seguitissima, lo sappiamo, Barbara D’Urso non ama affatto parlare di sé e della sua vita privata. È vero, lo ha fatto pochissimi giorni fa. Quando, in occasione del suo compleanno, ha voluto condividere con i suoi numerosi ed adorato sostenitori uno scatto inedito in compagnia di Mauro Berardi, il padre dei suoi due figli. ‘L’uomo che più ho amato nella mia vita’, ha scritto la campana a corredo di questo tenero scatto di coppia. Certo, dopo la fine della sua storia, la conduttrice televisiva è riuscita a rifarsi una vita. Dopo diverso tempo, infatti, quando ormai i suoi due figli erano diventati abbastanza grandi, la D’Urso si è sposata con Michele Carfora. Esattamente, correva l’anno 2002. Ecco, ma cosa sappiamo su di lui? Siete proprio curiosi di sapere ogni minimo dettaglio? Vi racconteremo ogni cosa. A partire, quindi, dalla sua vita e dalla sua carriera.

Barbara D’Urso, chi è l’ex marito Michele Carfora: cosa occorre sapere su di lui

La puntata di ieri sera di Live-Non è la D’Urso è stata davvero imperdibile. Non soltanto perché, come al suo solito, la conduttrice ha offerto ampio spazio ad un argomento più che importante, ovvero il Coronavirus, ma anche perché la campana è stata la destinataria di una sorpresa davvero favolosa. Qualche giorno fa, come ben sapete, la D’Urso ha compiuto 63 anni. Ed è per questo motivo che suo fratello Riccardo ha pensato bene di farle una splendida sorpresa. Chiamata nel Drive In dello studio di Cologno Monzese, la simpaticissima Barbara ha avuto l’opportunità di vedere un film di tutta la sua vita. Un momento davvero emozionante, dobbiamo ammetterlo. Anche perché, in questo filmato, la conduttrice ha potuto rivivere i momenti salienti della sua vita. A partire, quindi, dallo splendido rapporto con sua mamma Vera fino al suo primo ed ultimo matrimonio con Michele Carfora. Correva l’anno 2002 quando, come dicevamo precedentemente, la conduttrice convolava a nozze in uno splendido abito bianco e lo abbiamo potuto constatare nel filmato a sorpresa mandato in diretta ieri sera durante la puntata di Live, ma chi è esattamente il suo ex marito? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Come dicevamo precedentemente quindi, Barbara D’Urso è convolata a nozze con Michele Carfora nel 2002. Dopo soltanto quattro anni, però, i due si sono separati. Ecco, ma chi è esattamente l’ex marito della famosa conduttrice televisiva.

Chi è Michele Carfora?

Michele è nato a Salerno il 30 Maggio del 1969. Nella sua vita, l’ex marito di Barbara D’Urso ha due grandi passioni: la danza e il teatro. Sapete che il suo debutto in questo mondo avvenne in età giovanile? Pensate, aveva soltanto 22 anni! Dopo aver debuttato, negli anni 1990, sul palco teatrale con lo spettacolo ‘A chorus Line’, il buon Carfora ottiene un successo nazionale e, soprattutto, internazionale. Tra il 1992 e il 1993, infatti, ha sia danzato che recitato nello spettacolo ‘Cats’. E, successivamente, in West Side Story e Grease. Da questo momento, la sua carriera è in ascesa. Dopo queste primordiali esperienze, Michele reciterà nella compagnia con Valeria Monetti in ‘Sette spose per sette fratelli’. Ed, in seguito, con Bianca Guaccero in ‘Poveri ma belli’. Dopo la fine del suo matrimonio con la D’Urso, avvenuto nel 2006, Michele si butta a capofitto nel lavoro. Ha lavorato nel musical ‘Quanti amori’ e recitato in ‘Un americano a Parigi’ con Arianna Bergamaschi. Insomma, una carriera tutta d’eccezione. Ma credete sia finita qui? Nient’affatto! Oltre ad aver avuto un ruolo nella famosissima fiction televisiva ‘Don Matteo’, sembrerebbe che Michela Carfora, fino a qualche tempo fa, abbia insegnato in diverse accademie italiane.