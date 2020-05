Fase Due, dal 18 maggio via libera alle Regioni: possibili riaperture anche per parrucchieri ed estetiste, l’ok è arrivato dal Governo, ecco tutti i dettagli della clamorosa novità.

La Fase Due dell’emergenza Coronavirus, quella cioè di convivenza con il virus, è cominciata lo scorso 4 maggio, data in cui oltre 4 milioni di italiani sono tornati al lavoro grazie alla riapertura di numerose attività. Da lunedì scorso, inoltre, il Governo ha concesso un allentamento dell misure restrittive precedentemente imposte, dando fine al ‘lockdown’ e permettendo alle persone di uscire per fare visita ai parenti, compresi anche i fidanzati e tutti gli affetti definiti ‘stabili’. Aperti anche parchi e villette per permettere l’attività fisica individuale e le passeggiate, sempre con divieto assoluto di assembramenti e con l’obbligo di rispettare le misure sanitarie, ovvero l’utilizzo di guanti e mascherine e il rispetto della distanza di sicurezza. E’ un momento molto delicato, come più volte sottolineato anche dal Governo, perché la riapertura potrebbe causare una nuova risalita della curva di contagi. La prossima settimana, dunque, sarà decisiva per gli scienziati, che studieranno l’andamento degli ultimi 7 giorni e in base a questo decideranno come muoversi per il prossimo futuro. Dal 18 maggio, infatti, sono previste delle nuove aperture, ma il Governo ha appena deciso di dare il via libera alle Regioni, che potranno così decidere anche di anticipare alcune riaperture inzialmente previste per giugno, come quelle di parrucchieri, bar ed estetiste: ecco tutti i dettagli.

Fase Due, il Governo dà l’ok alle Regioni: dal 18 maggio possibili riaperture anche per parrucchieri ed estetiste

Il Governo ha appena deciso di dare il via libera alle Regioni, che dal prossimo 18 maggio potranno decidere di riaprire anticipatamente anche alcune attività la cui riapertura era inzialmente prevista per il mese di giugno. Parliamo soprattutto di bar e negozi di estetiste e parrucchieri, che da lunedì prossimo, dunque, potrebbero ripartire in alcune Regioni, in base alle decisioni dei singoli Governatori. La decisione è arrivata dal Premier Conte, che lo ha comunicato nel corso della video-conferenza con tutti i Presidenti regionali, il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia. Da lunedì prossimo le Regioni potranno decidere di effettuare ulteriori restrizioni o nuove aperture, in base alla situazione in cui si trovano: “Conte ha accolto la richiesta di autonomia delle Regioni nella gestione della Fase 2”, ha fatto sapere il Governatore della Liguria Giovanni Toti sui social, “Dal 18 maggio si potranno quindi riaprire le attività sotto la nostra responsabilità e in base alle esigenze del territorio”.

Il Governo, però, avrà comunque la possibilità di intervenire con una nuova chiusura in caso di aumento improvviso dei contagi.