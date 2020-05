Quanto guadagnano gli influencer? Cifre e dettagli

Quanto guadagnano gli influencer? Ecco tutte le cifre e i dettagli venuti fuori dalle indagini di alcuni importanti quotidiani ed esperti di marketing.

Il lavoro dell’influencer è sicuramente una novità dei tempi moderni, relativa soprattutto all’ascesa dei social, che sono ormai un mezzo di comunicazione sempre più importante ed efficace nella società attuale. Gli influencer, infatti, sono personaggi con un significativo seguito social, che hanno la capacità appunto di influenzare le scelte dei loro followers in fatto di moda, prodotti cosmetici e acquisti di vario genere. Una sorta, dunque, di modelli pubblicitari, che sponsorizzano prodotti attraverso foto e video pubblicati sui social e vengono dunque pagati dalle aziende per indossare i loro capi o utilizzare i loro prodotti, convincendo così i followers a fare lo stesso. Si tratta di un lavoro che in molti casi permette guadagni importanti, ma che comunque ha diversi livelli di guadagno che variano in base al numero dei followers e alla capacità del personaggio in questione di essere un ‘leader’, ovvero di influenzare i suoi seguaci. In Italia la numero uno è senza alcun dubbio Chiara Ferragni, che è un nome importante anche a livello internazionale, ma ci sono tanti altri personaggi che hanno raggiunto un grande numero di followers e sono diventati veri e propri idoli dei giovani, come Giulia De Lellis, Luis Sal e tanti altri. Ma quanto guadagnano esattamente gli influencer? Proviamo a scoprire insieme cifre e dettagli.

Quanto guadagnano gli influencer? Ecco cifre e dettagli

Gli influencer sono una nuova categoria professionale, nata e cresciuta con l’ascesa dei social, che oggi conta guadagni davvero importanti. Secondo le stime dei marketer, il mercato degli influencer è valutato oggi circa 1 miliardo di dollari, cifra che potrebbe crescere, secondo le previsioni, anche fino ai 4 milardi. Numeri da capogiro, insomma, che dimostrano l’importanza di questa particolare figura. Gli influencer hanno presa soprattutto sul pubblico giovane e il loro successo varia in base alle fasce d’età. Secondo uno studio de Il Sole 24 Ore, alcuni tra gli influencer più importanti per quanto riguarda la fascia d’età 11-13 anni sono Luis Sal, Gianmarco Zatato, LaSabri, Marta Losito, Sespo e tanti altri. Passando invece ai giovani tra i 14 e i 18 anni, i nomi cambiano, e tra i più importanti troviamo Chiara Ferragni, Fedez, Amedeo Preziosi, TommyCassi, Matt e Bise e altri ancora.

Ma quali sono i guadagni di questi influencer? Come già anticipato, i soldi che percepiscono dipendono da quanto seguito hanno e da quanto sono ‘credibili’ e riescono a influenzare i loro followers. Secondo uno studio inglese, gli influencer possono essere classificati in base al numero dei seguaci. Una micro-influencer da 50mila followers, ad esempio, può guadagnare mediamente sui 200 euro a post, cifra che poi sale man mano che sale il numero dei followers. Una come Selena Gomez, attrice e pop star da 176 milioni di followers, potrebbe guadagnare mediamente 800mila dollari a post. Mezzo milione di dollari, ad esempio, per le Kardashian. Circa 700mila dollari, invece, per Beyoncé, che si aggira sui 146 milioni di followers. Chiara Ferragni e Fedez, secondo le stime, guadagnerebbero rispettivamente circa 20mila e 8.500 dollari a post.

Secondo un’indagine condotta dal Corriere della Sera, comunque, un influencer che ha circa a 100mila followers guadagna fino a 500 euro a post, mentre per quelli dai 500mila followers in poi, i guadagni oscillano tra i 500 e i 5mila euro a post. Ci sono, infine, quelli che vengono pagati semplicemente ‘in natura’, ottenendo cioè in regalo il prodotto che sponsorizzano.