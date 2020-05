Yes Man interpretato dal un magistrale Jim Carrey: ma scopriamo l’incredibile storia vera che ha dato vita al libro e poi anche al film

A chi non è mai capitato neanche una volta nella vita di vedere un film di Jim Carrey? Camaleontico, caleidoscopico e dai mille volti, Jim Carrey, è certamente tra le star più acclamate di Hollywood di tutti i tempi. I suoi film sono stati acclamati e visti milioni di volte e quasi tutti ricorderanno due dei suoi suoli più famosi, quello in ‘The Mark’ e quello in the ‘Thruman Show’. Due genere totalmente diversi, ma che lo hanno reso l’artista celebre che è oggi. Nel corso della sua carriera Carrey ha vinto anche numerosi premi, come: 2 Golden Globe, 5 People’s Choice Award, 10 MTV Movie Award e 6 Kid’s Choice Award. Protagonista in oltre 40 pellicole, tra i tanti ruoli che lo hanno portato sul grande schermo, c’è anche quello di ‘Yes Man’. Il film del 2008 è tratto da un’incredibile storia vera, e così come il personaggio, anche Jim ha spesso detto ‘Yes’ sul set cinematografico.

Yes Man con Jim Carrey: l’incredibile storia vera che ha dato vita al film

L’intera vicenda è tratta da una storia vera e il film si apre con le questioni di vita di Carl Allen il protagonista. Carl si trova in uno status di profonda depressione, in seguito alla separazione dalla moglie Stephanie dopo solo sei mesi di matrimonio. L’uomo rigetta qualsiasi tipo di rapporto umano ed è perennemente insoddisfatto della sua vita. Sotto le pressioni di un vecchio amico, Carl decide di intraprendere un percorso sull’autostima, il cui cardine è la parola ‘Si’. Questo nuovo modo di vivere lo porterà ad affrontare delle esperienze pazzesche, come: imparare il coreano, imparare a suonare la chitarra, fare bungee jumping, pilotare un aeroplano e fare carriera. L’uomo infatti riesce ad ottenere due promozioni, diventando anche più soddisfatto del suo lavoro. In tutto questo periodo riesce ad avvicinarsi agli amici e a riprendere in mano la sua vita, conoscendo una donna, Allison, di cui si innamora. Dopo una serie di sfortunati eventi i due si allontaneranno, salvo poi ritrovarsi e ricominciare ad avere una vita normale insieme.

Il film è tratto da un libro autobiografico scritto da Danny Wallace, un autore, produttore e giornalista britannico che ha trascorso un anno rispondendo “sì” ad ogni domanda a lui posta, registrando i risultati in un taccuino e annotando ogni conseguenza della sue scelte. Dopo un anno trascorso in questo modo il giornalista ha riscontrato tutti i cambiamenti nella sua vita come dovuti proprio a questa scelta di vita temporanea. Il momento più incredibile per l’uomo è stato certamente lavorare sul set del film ‘Yes Man’ al fianco di Jim Carrey. Così come lui, anche l’attore sul set ha dovuto dire molte volte ‘si’, imparando il coreano, il bungee jumping e a suonare la chitarra.