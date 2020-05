Quali sono le squadre di Amici Speciali? La produzione ha iniziato a pubblicare alcuni indizi sui social: ecco di che cosa si tratta

Presto riparte Amici: il talent show di Maria De Filippi, dopo la diciannovesima edizione, torna in onda con un format totalmente inedito. Il programma, intitolato “Amici Speciali“, sarebbe dovuto andare in onda subito dopo la diciannovesima edizione del talent show, ma, come sappiamo, l’emergenza Coronavirus ha stravolto anche i palinsesti televisivi. L’inizio del nuovo format, dunque, è stato rinviato di qualche giorno. Il talent show della De Filippi tornerà in onda in prima serata venerdì 15 maggio 2020. Il cast sarà formato da: Alberto Urso, Alessio Gaudino, Andreas Muller, Gabriele Esposito, Gaia Gozzi, Giordana Angi, Irama, Javier Rojas, Michele Bravi, Random, The Kolors e Umberto Gaudino. La giuria, invece, sarà formata da Eleonora Abbagnato, Giorgio Panariello, Sabrina Ferilli e Gerry Scotti.

Amici Speciali, le squadre: ecco gli indizi

Il nuovo programma è basato sul format della trasmissione da cui deriva. Si tratta di un talent show in cui alcuni ex concorrenti e vincitori delle passate edizioni, oltre ad alcuni talenti conosciuti nel mondo dello spettacolo, vengono suddivisi in due squadre, una bianca e una blu. Rispetto al programma originale, però, è presente solo la fase del serale e ovviamente manca la fase della scuola. Quali saranno le squadre della primissima edizione del nuovo format? Al momento non ci sono fonti certe, ma la produzione ha iniziato a divulgare alcuni indizi sui social. Sull’account Instagram, infatti, sono comparsi due video, rispettivamente di Alessio Gaudino ed Irama. Il ballerino ha dichiarato: “Alcuni componenti della mia squadra mi hanno colpito particolarmente. Ce n’è uno in particolare che riesce a portare molto quando si esibisce. Per i ballerini è stata fatta una scelta giusta. Un aggettivo per la mia squadra? Unica“. Il cantante, invece, ha dichiarato: “La mia squadra è molto bilanciata: ce n’è uno che è un angelo, mentre un altro è totalmente fuori di testa. Io, invece, sono nel mezzo. Poi ce n’è un altro che sui miei pezzi spaccherà sicuramente”.

Se Gaudino non è stato abbastanza esaustivo nel dare indizi, sicuramente Irama ha svelato qualche particolare in più. L’angelo, come soprannominato dal cantante, potrebbe essere Alberto Urso, come fatto notare anche da qualcuno tra i commenti. Riguardo al diavolo, invece, non sappiamo a chi faccia riferimento il cantante ed ex vincitore del talent show. Sotto il video di Irama, però, è arrivato un altro indizio: il ballerino Javier Rojas, infatti, ha commentato con una emoticon, dunque è probabile che faccia parte del suo team.