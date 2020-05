Angelina Jolie, confessione commovente sulla mamma: le parole

Angelina Jolie, in un articolo pubblicato sul New York Time, ha fatto una confessione molto commovente sulla mamma: ecco le parole dell’attrice

Angelina Jolie è una delle attrici più amate del panorama artistico mondiale. La donna è stata protagonista in molti film di successo ed ha vinto numerosi riconoscimenti, tra i quali due Premi Oscar, tre Golden Globe, tre Screen Actors Guild e un Orso d’argento al Festival di Berlino. La sua storia con Brad Pitt è stata una delle più acclamate nella storia del cinema, ma purtroppo la loro favola non ha avuto un lieto fine. Nel 2016 la Jolie ha presentato istanza di divorzio da Pitt e nell’aprile del 2019 la corte ha restituito legalmente ai due attori lo status di single.

Angelina Jolie, confessione commovente sulla mamma

Nel giorno della festa della mamma, che anche negli Stati Uniti cade nella seconda domenica di maggio, la Jolie ha pubblicato un articolo sul New York Time, dove all’interno ha parlato della madre, Marcheline Bertrand, scomparsa nel 2007, prima di compiere 57 anni, per un cancro al seno e alle ovaie. Nell’articolo molto molto commovente, l’attrice ha scritto: “Avevo 31 anni quando mia mamma se n’è andata. Se perdi l’amore di una madre, il calore del suo abbraccio, è come se qualcuno ti strappasse di dosso una coperta che ti protegge”. L’attrice ha confessato che la scomparsa dell’amata mamma l’ha molto cambiata: “Quando ci ripenso, comprendo quanto la sua morte mi abbia cambiata. Non è stata una cosa improvvisa, ma mi rendo conto di quante cose siano cambiate dentro di me”.

In seguito alla morte della madre, infatti, la Jolie si è sottoposta a delicate operazioni chirurgiche, come l’asportazione del seno, per evitare di avere in futuro la possibilità di sviluppare un tumore. Dopo l’operazione, infatti, le probabilità sono calate al 5%. Nel marzo 2015 ha annunciato sul New York Times di essersi sottoposta anche a ovariectomia, per abbattere le probabilità di soffrire di cancro alle ovaie.