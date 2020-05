Beatrice Valli sta per partorire e pubblica uno scatto dall’ospedale: “Mi si sono rotte le acque”, ecco il racconto dell’influencer su Instagram.

E’ finalmente arrivato il momento che in tanti aspettavano. Beatrice Valli sta per diventare mamma per la terza volta. L’amatissima modella e influencer, nonché ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha appena annunciato ai suoi quasi 2 milioni e mezzo di followers di essere andata in ospedale per far nascere la piccola Azzurra. Si tratta della seconda figlia, dopo Bianca, avuta da Marco Fantini, suo compagno e futuro marito. I due si sono conosciuti proprio negli studi di Uomini e Donne, e dopo che Marco ha scelto Beatrice tra le sue tante corteggiatrici, hanno costruito una splendida famiglia insieme. Ora vivono a Milano con Alessandro, primogenito della Valli nato dalla precedente relazione con Nicolas Bovi, e la piccola Bianca. Tra poco, però, a loro si aggiungerà anche Azzurra. Beatrice ha più volte raccontato sul suo profilo Instagram che questa gravidanza è stata la più difficile delle tre e che negli ultimi tempi ci sono stati dei problemi. Ora, però, è arrivato l’annuncio che Azzurra sta per nascere. Beatrice ha postato una foto dall’ospedale, raccontando che le si sono rotte le acque: scopriamo insieme cos’è successo.

Beatrice Valli sta per partorire, arriva la foto dall’ospedale: “Mi si sono rotte le acque”, ecco il racconto dell’influencer

Beatrice Valli si trova in ospedale in questo momento e sta per dare alla luce la piccola Azzurra, sua terzogenita dopo i piccoli Alessandro e Bianca. Si tratta della seconda figlia con Marco Fantini, compagno e futuro marito di Beatrice, conosciuto negli studi di Uomini e Donne. L’influencer ha pubblicato pochi minuti fa su Instagram una foto direttamente dall’ospedale, mentre è a letto con tanto di mascherina, accompagnandola con una didascalia in cui ha spiegato cosa le è successo: “Stanotte all’1:00 mi si sono rotte le acque, ma ho aspettato un po’ ad andare in ospedale perché non avevo contrazioni”, ha raccontato Beatrice, “Alle 7 il MArchini mi ha accompagnatoe ora è a casa tutto agitato, che spera di ricevere presto una mia telefonata”, ha aggiunto. A quanto pare, oltre alla rottura delle acque, non ci sono contrazioni al momento e dunque non si sa quando la piccola Azzurra deciderà di venire al mondo.

Beatrice, comunque, sta bene ed è fiduciosa: “La prossima foto sarà con Azzurra”, scrive nel suo post.