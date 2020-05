Beppe Bergomi: ‘Sono stato positivo al Coronavirus’, il racconto

Il grandissimo Beppe Bergomi ha raccontato di essere stato positivo al Coronavirus in una diretta social con Ciccio Valenti: ecco le sue parole.

Lo ha raccontato qualche ora fa: Beppe Bergomi è stato positivo al Coronavirus. In una diretta social in compagnia con Ciccio Valenti, l’ex stella dell’Inter ha confessato di aver contratto il Covid-19. Ebbene si. Così come tantissimi personaggi del calcio italiano, anche il grande Bergomi ha rivelato di aver avuto l’infezione del virus cinese. Il tutto, stando a quanto dichiarato dal diretto interessato, su Instagram sarebbe iniziato l’8 Marzo scorso. Quando, come raccontato, ha iniziato ad avvertire i primi dolori. La conferma, però, è arrivata soltanto un paio di settimane fa. Quando il grande Bergomi si è sottoposto al test sierologico. È proprio in quest’occasione, infatti, che Beppe ha scoperto di essere positivo alle ICG e negativo alle IGM. Ma cerchiamo di capire nel minimo dettaglio tutto il racconto dell’ex stella neroazzurra. E, soprattutto, quali sono stati i suoi sintomi. Anche perché, come dichiarato del diretto interessato, nel suo caso, il Coronavirus non si è affatto manifestato con tosse secca o febbre alta.

Beppe Bergomi positivo al Coronavirus: il racconto su Instagram

‘L’8 Marzo ho iniziato a non stare bene’, ha raccontato Beppe Bergomi a Ciccio Valenti in questa diretta social sui rispettivi canali social. Confessando, quindi, di essere risultato positivo, dopo essersi sottoposto al test sierologico diverse settimane fa, al Coronavirus. Tuttavia, i sintomi riscontrati dall’ex stella dell’Inter sono stati completamente ‘diversi’. Come raccontato dal diretto interessato, infatti, il Covid-19 non si è affatto manifestato né con tosse secca, né con febbre alta e né con problemi respiratori. Piuttosto, per circa otto o nove giorni, ha avvertito un forte dolore ai denti e alla schiena che, addirittura, l’obbligava a non stare seduta, ma in piedi; mancanza di olfatto e di gusto; piedi e gambe screpolate ed, infine, un freddo davvero incredibile. ‘Mi sono fatto portare due stufette. Non riuscivo mai a scaldarmi’, dice Bergomi al grande Ciccio Valenti.

Quindi, come dicevamo precedentemente, Beppe Bergomi ha confessato di aver contratto il Coronavirus. Seppure con sintomi ‘diversi’, l’ex stella neroazzurra ha raccontato di aver contratto ugualmente il Covid-19. ‘Sono stato in ballo un bel po’ di tempo’, ha detto Bergomi in diretta su Instagram. ‘La fortuna vuole che ho gli anticorpi’, ha concluso Beppe. Sottolineando, però, di essere stato avvisato che questi, purtroppo, non proteggono alla perfezione. Anche perché, come sottolineato, il virus muta. Il peggio, ovviamente, è passato. Adesso, infatti, il buon Bergomi ha voluto rassicurare di stare bene e di essere anche ritornato a correre.

