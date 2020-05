Coronavirus, il ministro Francesco Boccia ha parlato di tutte le linee guida per le riaperture di tutte le attività: ecco le sue parole.

La conferma è arrivata qualche ora fa. Da lunedì 18 Maggio, in alcune regioni d’Italia, riapriranno diverse e nuove attività. Sappiamo benissimo che, da lunedì 4 Maggio, è iniziata la cosiddetta Fase Due del contenimento del Coronavirus. Che ha previsto, come dettagliatamente raccontato in un nostro recente articolo, l’apertura di aziende di costruzioni, di manifattura e di vendita all’ingrosso per questi due settori. Eppure, stando a quanto si è deciso nel corso di un incontro tra il Governo e la conferenza delle Regioni, sembrerebbe che tra pochissimi giorni altre attività avranno il ‘lascia passare’ per riaprire. Ecco, ma quali sono le linee guida? Pochissimo tempo fa, ad esempio, vi abbiamo parlato di qualche ‘anticipazione’ riguardante ristoranti e spiagge. Ma cosa occorre sapere ancora? A parlare è stato il ministro degli Affari Regionali. Ecco cosa ha dichiarato Francesco Boccia a Radio 1.

Coronavirus, Boccia sulle linee guida per le riaperture: le parole

Come specificato in un nostro articolo e ribadito dal premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa di Domenica 26 Aprile, in questa Fase Due del contenimento del Coronavirus, è fondamentale il colloquio con le singole Regioni d’Italia. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, si è deciso che, in base alle esigenze territoriali, diverse e nuove attività potranno riaprire da lunedì 18 Maggio. A partire, quindi, da ristoranti, parrucchieri ed estetiste. Ecco, ma quali sono le linee guida che devono essere necessariamente rispettate? A rivelare ogni cosa è stato Francesco Boccia. In un suo recente intervento per Radio 1, il Ministro degli Affari Regionali ha chiaramente spiegato cosa accadrà da qui a qualche giorno. Ovviamente, al momento, si stanno prendendo in considerazione tutte le ipotesi che permettono la riapertura di queste attività in piena sicurezza. ‘Sono quasi tutte pronte, arriveranno sicuramente prima del fine settimana’, ha detto il ministro in diretta radiofonica.

Quindi, confermato che, da lunedì 18 Maggio in diverse Regioni d’Italia, alcune attività possono nuovamente riaprire, Francecsco Boccia ha tenuto a specificare che, entro fine settimana, si conosceranno tutte le linee guida da rispettare per queste riapertura. Ovviamente, specifica il Ministro degli Affari Regionali a Radio 1: ‘Questo lavoro di definire le linee guida di Inail e Comitato scientifico è esattamente lo stesso lavoro che e’ stato fatto 15 o 20 giorni fa per l’industria, l’edilizia e il trasporto pubblico locale’.

La decisione del Governo: non aprono

Seppure sia stato deciso che, da lunedì 18 Maggio, in diverse parti d’Italia, alcune attività potranno riaprire, è stato anche deciso che i confini tra le Regioni continuano a rimanere chiusi.