Coronavirus, Colizza: “Il virus non sparirà con l’estate”, l’allarme

Ospite a Otto e Mezzo la ricercatrice Vittoria Colizza parla dell’assenza di evidenti prove scientifiche di una mutazione o di un calo del contagio in estate del Coronavirus.

Ogni giorno arrivano nuove notizie ed informazioni in merito alla pandemia di Coronavirus. Ieri sera su La7 a Otto e Mezzo, la ricercatrice Vittoria Colizza ha spiegato a Lilli Gruber perché, secondo lei, non ci sono evidenze scientifiche che parlino di una reale mutazione del virus o di un indebolimento durante l’estate. La prima domanda che la conduttrice ha posto è stata in merito ai ristoranti e alla riapertura anticipata, cui la Colizza, guardando a ciò che succede in Francia, si è detta scettica. “La ristorazione è un settore produttivo a rischio per la trasmissione epidemica. I ristoranti sono luoghi chiusi ad alta densità e sono a forte trasmissione, motivo per cui non sono stati riaperti in Francia”.

Ristoranti, Colizza: “Luoghi a forte trasmissione”

In Italia il numero dei contagi sta calando e si pensa ad una riapertura anticipata al 18 maggio di svariate attività come ristoranti, parrucchieri ed estetisti. Proprio per quanto riguarda il settore della ristorazione, la ricercatrice Colizza a Otto e Mezzo ha spiegato che in Francia si parlerà di riaprire a giugno perché si tratta di un settore ad elevato rischio di contagio. Inoltre, ha aggiunto: “Non possiamo paragonare la nostra situazione oggi a quella prima di febbraio. Non ci saranno tanti turisti che arriveranno in Italia e non possiamo immaginarci per i prossimi mesi grandi scambi di tipo turistico”. Lilli Gruber, padrona di casa nel programma Otto e Mezzo ha poi chiesto cosa ne pensasse lei delle teorie per cui il virus si stia indebolendo e mutando e sul fatto che in estate ci possa essere una regressione della malattia.

“No elementi scientifici per un calo dei contagi da Coronavirus in estate”

Vittoria Colizza, sul possibile calo dei contagi in estate è scettica: “Al momento in letteratura scientifica non esistono elementi che lo indichino. Anzi, un recente articolo pare aver dimostrato che a oggi non ci sono elementi che ci permettano di dire che il virus abbia un fattore di stagionalità con una diminuzione di trasmissione durante l’estate”.

Il Coronavirus sta mutando oppure no?

Entrando poi nel vivo della domanda che tutti si stanno ponendo, ossia se il virus sta mutando oppure no, la Colizzo ha dichiarato: “Il virus muta quando si riproduce, creando dei piccoli errori nel materiale genetico. Il ceppo nuovo emerge solo quando ci sono differenze importanti nella trasmissione o nella capacità di creare malattia. È come dire che un testo dove ci sono piccoli errori muta solo quando cambia di significato. Ci devono essere tante mutazioni che nessun virologo sta vedendo. Quello che abbiamo fatto noi oggi è stato sopprimere l’attività epidemica, il contagio”.