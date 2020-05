Fase Due, non riaprono i confini tra le Regioni: la decisione del Governo

Fase Due, non riaprono i confini tra le Regioni: la decisione arriva dalla videoconferenza tra il Premier Conte, i governatori regionali e i Ministri Speranza e Boccia, ecco tutti i dettagli.

La Fase Due dell’emergenza Coronavirus, quella cioè di convivenza con il virus, è cominciata lunedì scorso. Dal 4 maggio circa 4 milioni di italiani sono tornati al lavoro grazie alla riapertura di numerose attività, e il Governo ha stabilito anche un allentamento delle misure restrittive precedentemente imposte, dando la possibilità a tutti di far visita ai propri congiunti, e di uscire per una passeggiata in parchi e villette, sempre però con il divieto assoluto di assembramenti. Come più volte sottolineato dal Premier Conte, questo periodo è fondamentale perché il ritorno alle attività potrebbe far risalire la curva dei contagi, per cui è necessario comportarsi con la massima responsabilità, rispettando tutte le regole, come l’utilizzo di guanti e mascherine e il mantenimento delle distanze di sicurezza. Da lunedì 18 maggio, se i numeri di questa prima settimana risulteranno positivi, ci sarà un’ulteriore riapertura, mentre altre attività ripartiranno da giugno. Ieri, però, nel corso di una videoconferenza con tutti i Governatori Regionali, il Ministro della Salute Robeto Speranza e il Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, il Premier Conte ha deciso di dare autonomia alle Regioni per la gestione della Fase Due, per cui già dal 18 maggio alcuni territori potranno vedere la riapertura di tutte le attività, comprese quelle che il Governo aveva deciso di far ripartire da giugno, come bar, ristoranti, parrucchieri ed estetiste. Una decisione importante, alla quale si aggiunge un’altra, quella cioè di non riaprire, per il momento, i confini interregionali: ecco tutti i dettagli.

Fase Due, non riaprono i confini tra le Regioni: ecco tutti i dettagli della decisione del Governo

L’Italia è entrata nel vivo della Fase Due e per il momento i numeri sembrano dare ragione al Governo. La prossima settimana sarà decisiva per gli scienziati, che analizzeranno i dati di questi primi 7 giorni di riapertura per capire se sarà il caso, dal 18 maggio, di continuare ad allentare le misure di sicurezza. Nel corso della videoconferenza di ieri tra Conte, i Governatori regionali e i Ministri Speranza e Boccia, si è deciso di dare autonomia alle Regioni, che verso la fine di questa settimana daranno le loro disposizioni su quello che verrà aperto dal 18 maggio nel proprio territorio. Il Governo, però, potrà intervenire in qualsiasi momento per imporre nuove restrizioni in caso di aumento dei contagi. Un’altra decisione importante venuta fuori dalla videoconferenza di ieri, è quella di lasciare chiusi i confini tra le Regioni, perchè queste ultime non hanno, per il momento, una visione univoca sulla questione.

La riapertura dei confini interregionali sarà, dunque, ancora oggetto di confronto tra il Governo e i Presidenti regionali nei prossimi giorni.