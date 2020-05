Fase 2, riapertura ristoranti: prenotazioni obbligatorie e 4 metri quadrati di distanza, le indicazioni dell’Inail per la ripartenza.

Dal 4 maggio 2020 è iniziata la fase due dell’emergenza Coronavirus. Una fase in cui, in modo graduale, il nostro Paese sta provando a ripartire. Sono tante le attività che hanno rialzato le serrande. In particolare, i bar e i ristoranti hanno ripreso con la modalità del delivery( già concessa nella fase 1 in molte zone di Italia), e con l’asporto. Non è ancora possibile, per il momento, consumare cibo o bevande all’interno dei locali, ma recarvisi soltanto per ritirare l’ordine precedentemente prenotato. Questo almeno fino al 18 maggio, data in cui potrebbero riaprire proprio bar, ristoranti e parrucchieri. Ma quali saranno le regole da rispettare al ristorante? Ebbene, l’Inail ha fornito le nuove indicazioni per permettere a tali attività di ripartire, evitando però ogni possibile contagio.

Come sarà possibile andare al ristorante e consumare nel locale dopo la riapertura? La prima regola da seguire, come in ogni ambito e attività, è quella del distanziamento. Nello specifico, la distanza tra un cliente e un altro non deve essere inferiore a 4 metri quadrati, a meno che non si utilizzino ulteriori misure, come le barriere divisorie. Per evitare lunghe attese e assembramenti di persone fuori al locale, sarà adottata con ogni probabilità la modalità della prenotazione obbligatoria. L’uso della mascherina sarà obbligatorio nei momenti in cui, ovviamente, non si sta consumando il pasto: ad esempio, pagamento cassa, utilizzo di servizi igienici o eventuali spostamenti dal proprio tavolo.

I documenti dell’Inail sottolineano, inoltre che sarà opportuno utilizzare menù alternativi, ad esempio scritti su lavagne o su fogli monouso, o consultabili sull’app, e privilegiare pagamenti elettronici.