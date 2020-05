GF Vip, un’ex concorrente del famoso reality di Canale 5 ha finalmente ritrovato l’amore: le immagini sono state condivise su Instagram.

In fondo lo sappiamo: il Grande Fratello, sia la versione ‘Nip’ che quella ‘Vip’, è uno dei reality più seguiti ed amati di tutta la televisione italiana. È proprio per questo motivo che i suoi protagonisti, nonostante vi abbiano fatto parte in precedenti edizioni, continuano a far parlare di loro. È il caso, ad esempio, di questa famosissima ex concorrente. Entrata nella casa più spiata d’Italia alla prima edizione, la giovane ha facilmente conquistato le simpatie di tutto il pubblico. Tanto che, ancora adesso, detiene un seguito davvero clamoroso. Soprattutto su Instagram, pensate. È proprio qui, infatti, che, diversi giorni fa, la giovane ragazza ha pubblicato le prime immagini del suo nuovo fidanzato. Ma di chi parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

GF Vip, ex concorrente si è fidanzata: le immagini su Instagram

Correva l’anno 2016 quando, in compagnia di sua mamma Antonella Mosetti, Asia Nuccetelli faceva il suo debutto del mondo dello spettacolo. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Saranno state, senza alcun dubbio, la sua simpatia e la sua bellezza ad incrementare ancora di più il suo successo. Tanto che, come dicevamo precedentemente, la giovane su Instagram è davvero molto seguita. Sul suo canale social ufficiale, perciò, non soltanto si diletta a pubblicare delle foto davvero fantastiche che, tra l’altro, testimoniano ampiamente il suo fascino, ma anche a condividere con i suoi adorati sostenitori tutto ciò che concerne la sua vita. Lo ha fatto anche pochissimi giorni fa. Quando l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto rendere nota la notizia di essersi fidanzata. Ebbene si. Con due splendide foto in compagnia del suo ‘lui’, Asia ha ufficializzato la storia d’amore con Luigi Del Prete.

Non sappiamo da quanto tempo stanno insieme, ovviamente. Eppure, da come si può chiaramente vedere da queste immagini proposte e le parole spese a corredo, sembrerebbe che tra di loro ci sia un legame davvero speciale. Tantissimi auguri, cari ragazzi!