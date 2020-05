Gianluca Vacchi, la prima foto del pancione con la compagna Sharon Fonseca: il commovente messaggio del Dj su Instagram fa emozionare i followers

Gianluca Vacchi è certamente tra gli influencer, e imprenditori, più in vista del Globo, con i suoi milioni di Followers su Instagram. Sono ormai anni che il noto imprenditore infuoca i social network con i suoi balletti super calienti e le belle donne, tra yacht, ville di lusso e sport estremi. Gianluca impersona tutto ciò che la gente vede come lusso e divertimento, di fatti il suo motto è proprio ‘Enjoy’, che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Qualche anno fa il suo amore con la bellissima stilista e modella Giorgia Gabriele fece sognare migliaia di fan. La loro era davvero una storia patinata, come quella delle favole Disney, ma qualcosa si è inspiegabilmente rotto un paio di anni fa. E con grande dispiacere dei loro sostenitori, i due si lasciarono, non tornando mai più sui loro passi. Da allora è passato molto tempo e l’uomo se inizialmente sembrava felicemente single, ha poi ritrovato l’amore al fianco di una bellissima donna, Sharon Fonseca.

Gianluca Vacchi, la prima foto del pancione: il commovente messaggio

Gianluca Vacchi è ben lontano dello stereotipo di uomo di mezz’età, bello, affascinante, pieno di muscoli e tatuaggi, conduce uno stile di vita davvero frenetico. Ed è probabilmente durante uno dei suoi tantissimi viaggi, che ha potuto incontrare la sua attuale compagna, Sharon Fonseca. La ragazza di origini brasiliane, è una modella, appassionata di sport e animali. Da quando hanno iniziato ad apparire insieme sui social di lui, i due non si sono mai separati, e anzi, sono sempre apparsi molto affiatati e innamorati, circondati dai loro amici a quattro zampe. Erano ormai mesi che il web si chiedeva se questa fosse la volta giusta per il milionario di metter su famiglia, e pare proprio essere arrivata la risposta. Domenica, in occasione della festa della mamma i due hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio. Lo stupore dei followers è stato tantissimo, che si è scatenato tra commenti e like. E proprio in merito a tanto affetto, la coppia ha voluto ringraziare tutti con un post.

Un dolcissimo scatto con il pancione in bella vista e sotto la foto una bellissima dedica per tutti coloro che li hanno sostenuti in questi giorni.