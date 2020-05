Ecco tutto su Ivano Fossati, il grande amore di Mia Martini. Vi sveliamo la sua età e la sua carriera.

E’ uno dei cantautori e compositori più importanti del panorama musicale italiano. In oltre 40 anni di carriera ha toccato più generi musicali ed ha scritto canzoni per le interpreti di successo italiane, come Mia Martini, Anna Oxa, Mina, Loredana Bertè, Ornella Vanoni e tanti altri famosi profili. Ivano Fossati ha vinto la Targa Tenco per 4 volte come migliore album e per 2 volte per la miglior canzone. Non solo: ha vinto anche un Premio Lunezia ed il Premio Librex Montale. Ma volete conoscere qualcosa in più sul noto cantautore? Vi accontentiamo!

Ivano Fossati: età, carriera e la tormentata storia con Mia Martini

Ivano Fossati è nato nel 1951 a Genova da mamma Germana, sarta al Teatro dell’Opera, e Aldo, che ha abbandonato la famiglia quando Ivano aveva appena un anno. Fossati è cresciuto in un clima culturale incline alla musica: a 12 anni la mamma lo iscrisse a lezioni private di pianoforte. Il cantautore da adolescente iniziò a suonare la chitarra, l’organetto, chitarra elettrica, flauto traverso. Negli anni ’60 iniziò le sue prime esperienze in vari complessi: nel ’67 fondò il primo gruppo, I poeti e successivamente entrò nella band dei Delirium con cui partecipò a Sanremo nel ’72. Nel 1973 debuttò come solista con ‘Il grande mare che avremmo attraversato’. Ivano Fossati ha scritto brani per grandi interpreti della musica italiana come Anna Oxa, Loredana Bertè, Fabrizio de Andrè, Fiorella Mannoia, Mina, Patty Pravo, Ornella Vanoni, Zucchero. Tra gli appena citati, anche Mia Martini: dal sodalizio artistico nacque poi una duratura storia d’amore. La storica cantante, scomparsa nel ’95, collaborò con Fossati a ‘E non finisce mica il cielo’, presentato al Festival di Sanremo nell’82, ‘Vola’, ‘La costruzione di un amore’. Nel 2011 Ivano Fossati annunciò il suo ritiro dalle scene musicali senza interrompere la sua attività di autore.

Vita privata

Il noto cantautore nell’89 sposò Gildana Caputo: dal matrimonio è nato Claudio, unico figlio di Fossati. Dopo la separazione, è stato sentimentalmente legato per circa 10 anni a Mia Martini: la loro è stata una storia un po’ tormentata. Infatti nel film ‘Io sono Mia’ l’autore ha chiesto di non venir nominato. La stessa cantante, morta nel ’95, definì lui come l’unico uomo che abbia mai amato.

Oggi, Ivano è legato a Mercedes Martini, attrice e regista teatrale.