Kim Kardashian da capogiro, i fiori la coprono appena: “Tropical Vibes”

La foto di Kim Kardashian su Instagram è da capogiro: i fiori coprono poco e niente e i fan sono in visibilio!

Basta solo dire Kardashian per capire che stiamo parlando di una delle influencer più belle del mondo. Kim è senza dubbio una delle più belle e influenti di tutta la famiglia con oltre 155milioni di followers su Instagram. È una modella, una imprenditrice, una donna tutto di un pezzo che chiaramente fa anche molta pubblicità nei suoi post social. Così è proprio come è successo nell’ultima foto pubblicata in cui una collana di fiori le copre appena il petto.

La foto da capogiro di Kim Kardashian

Lo scatto è stato fatto per mostrare il trucco realizzato con diversi prodotti di punta molto cool e alla moda. Ma i fan hanno lanciato gli occhi su tutt’altro. Il fisico statuario di Kim Kardashian con un evidente lato A, è in bella mostra. Una collana di fiori hawaiani le copre appena il minimo indispensabile e lascia poco spazio all’immaginazione. I fan sono così esplosi di gioia e hanno commentato la foto con grande soddisfazione e gioia. Mille complimenti per lei e per il suo fisico piuttosto che per il trucco, ma come sempre il risultato è un post da milioni di like. La Kardashina del resto siamo soliti vederla in tv o sulle copertine patinate delle riviste e tutti vorrebbero essere come lei. Un po’ per la bellezza, equamente divisa tra Jenner, Kyle o Khloe, un po’ anche per il tenore di vita, assolutamente di lusso.

Il retroscena e la malattia della Kardashian

La Kardashian ha però un lato nascosto di cui vi abbiamo già raccontato. È infatti malata da 13 anni. Soffre infatti di psoriasi, una malattia autoimmune da cui non pare essere possibile guarire. La bellissima Kim ha postato sui social una foto in cui la si vede proprio con delle macchie rosse sul corpo. Scopo del post? Mostrare che anche lei, come tutti, è normale. La prima volta che le sono comparse è stato a 25 anni e poi con cadenza quasi annuale, le macchie sono tornate.

Kim Kardashian nonostante ciò è bellissima e anche l’aver mostrato questo suo lato di lei la rende ancora più forte e coraggiosa. I fan hanno apprezzato, basta vedere l’ultima foto con il collana di fiori quanti cuori ha ottenuto!