Luca Argentero, la compagna Cristina Marino: “Non sopporto la maleducazione”, la confessione inaspettata della fidanzata dell’amatissimo attore.

Luca Argentero e la sua compagna Cristina Marino stanno per diventare genitori per la prima volta. I due formano una coppia davvero splendida e sono felicissimi insieme, come dimostrano anche qualche volta sui social e davvero a brevissimo allargheranno la loro famiglia. Lui è sicuramente l’attore del momento, soprattutto grazie all’enorme successo ottenuto dalla fiction di Rai Uno ‘Doc – Nelle tue mani’, della quale è il protagonista. Oltre che per il suo talento, però, Argentero è molto apprezzato anche per la sua bellezza e il suo indiscutibile fascino, che lo rendono un vero e proprio sex symbol per il pubblico femminile. Ma come vive Cristina la popolarità del suo compagno? La modella e attrice ne ha parlato in un’intervista al settimanale ‘Confidenze’, nella quale ha parlato della sua vita accanto a Luca e di come riesce a gestire la gelosia: ecco le sue parole nel dettaglio.

Luca Argentero, la confessione della compagna Cristina Marino: “Non sopporto la maleducazione”

Luca Argentero e Cristina Marino stanno insieme dal 2017 e a dicembre hanno annunciato che sarebbero diventati genitori. Ora che manca davvero pochissimo al parto, la bellissima attrice e modella ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Confidenze’, nella quale ha parlato del suo rapporto con Luca, conosciuto sul set di ‘Vacanze ai Caraibi’. Cristina ha raccontato che inizialmente erano molto amici, poi quando lei si è trasferita a Roma, è nato l’amore: “Io cercavo un appartamento. Lui mi ha invitato a cena e alla terza volta che ci sono andata, mi sono fermata. La convivenza è andata subito bene”, ha raccontato l’attrice, aggiungendo che l’unico compromesso che ha dovuto accettare è quello di essere sempre considerata ‘la compagna di Argentero’.

Proprio in merito alla popolarità del suo uomo, soprattutto tra il pubblico femminile, Cristina ha ammesso di essere gelosa, come del resto anche Luca, ma ha aggiunto che riesce a gestire la gelosia perché lui non le dà motivo di dubitare: “Certo, a volte ci sono fan che esagerano e io, che non sopporto la maleducazione, mi infastidisco”, ha confessato.