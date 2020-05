Manuela Arcuri sull’amore naufragato con l’ex Gabriel Garko: “Non so perché è durata poco…” la parole dell’attrice a Vieni da me

Manuela Arcuri è stata per decenni ed è ancora un’icona di stile e sensualità in italia. Grandissima attrice per il piccolo schermo, ha avuto una carriera piena e soddisfacente, così come afferma essa stessa. Attualmente si è presa una pausa dal lavoro e dal mondo dello spettacolo in generale, per potersi dedicare alla sua famiglia, e in particolar modo del figlio che da poco ha compiuto 6 anni. La donna ha desiderato moltissimo il bambino, tanto da esserne quasi ossessionata, come ha spiegato anche lei oggi pomeriggio a Caterina Balivo durante Vieni Da Me. L’attrice non riuscendo in un primo momento a restare incinta ha iniziato a pensare di essere lei il problema e quindi di non poter avere figli. Fortunatamente non è stato così e ad oggi la donna ha un bellissimo bambini, a cui dedica tutto il proprio amore e le attenzioni…

Manuela Arcuri su Gabriel Garko: “Non so perché è durata poco…”

Manuela Arcuri, prima di iniziare una relazione con quello che poi è diventato il padre di suo figlio e che probabilmente in futuro diventerà anche suo marito, ha avuto numerose relazioni. Tra le più importanti h ricordato insieme a Caterina Balivo, c’è sicuramente quella con il collega Gabriel Garko. I due si sono conosciuti durante uno dei tanti progetti insieme, vi ricordiamo infatti i due hanno lavorato spesso insieme alla regia di alcune delle più famose fiction d’Italia.

Purtroppo la loro relazione non durò molto e per i loro fans fu un vero fulmine a ciel sereno. Nessuno si aspettava questa rottura, e per anni molti furono coloro che speravano in un ritorno di fiamma, che non è mai avvenuto. In merito proprio a Garko, la Arcuri confida all’amica Caterina Balivo: “Beh sì, è uno schieramento di uomini davvero belli… Sinceramente? Nessuno. Tutti mi hanno lasciato qualcosa, tutte queste storie lo hanno fatto anche se non sono finite bene. Grazie a queste esperienze sono migliorata, ho imparato. Gabriel Garko? Con lui è durata poco ma non so perché…». Bhè, pare quindi che neanche la Arcuri abbia saputo le motivazioni che all’epoca spinsero l’attore più amato dalle donne a interrompere la sua relazione con la Arcuri.