Ecco le anticipazioni di Uomini e Donne di domani, mercoledì 13 maggio 2020: Gemma si infurierà davvero tanto. La scenata di gelosia è per Nicola!

Uomini e Donne è partito il 4 maggio in studio: le due settimane prima è andato in onda dalla ‘casetta’. Le protagoniste erano Gemma e Giovanna che hanno conosciuto corteggiatori ‘anonimi’ via chat: proprio in quei giorni la Galgani ha conosciuto Nicola Vivarelli. La loro conoscenza sta facendo discutere non poco vista la loro enorme differenza d’età. Domani, mercoledì 13 maggio, andrà in onda una nuova puntata e sapete cosa succederà? Ve lo sveliamo subito.

Uomini e Donne Anticipazioni, Gemma Galgani furiosa: la scenata di gelosia

Sapete cosa accadrà domani mercoledì 13 maggio nello studio di Uomini e Donne? Un breve filmato diffuso da Witty Tv mostra cosa succederà. Giovanni e Veronica sono felici insieme: si stanno conoscendo e c’è una grande intesa tra loro. Il cavaliere cerca una donna con cui creare una famiglia: “Siamo stati talmente bene che il tempo insieme è passato velocissimo. C’è stato un avvicinarsi, un qualcosa in più. Mi piace molto. La mia prossima storia deve essere talmente importante che mi dovrà regalare quello che sto inseguendo da una vita: una famiglia tutta mia e un figlio” sono le sue parole.

Domani vedremo inoltre Gemma Galgani furiosa. Sapete perchè? Valentina Autiero ha ammesso di trovare carino Nicola Vivarelli, il giovane corteggiatore di Gemma. “Io l’ho detto che era un bel ragazzo, non mi nascondo. Ha degli occhi bellissimi. Noi ci guardiamo spesso” sono le parole della Dama che hanno fatto ingelosire la Galgani. Nicola ha replicato imbarazzato ‘Ti ringrazio, mi fa molto piacere‘: Gemma di fronte a queste parole non ha resistito, si è alzata spazientita ed ha commentato ‘E allora vai‘. Nel video di anticipazione si vede poi Valentina che non riesce a trattenere le risate.