Uomini e Donne Anticipazioni, Maria De Filippi annuncia: “L’Alchimista vuol farsi vedere”, la reazione di Giovanna è tutta da vedere.

Una puntata ricca di sorprese, quella che andrà in onda domani di Uomini e Donne. Sorprese soprattutto per lei, Giovanna Abate, la bellissima tronista romana, ex corteggiatrice di Giulio Raselli. Per lei, due colpi di scena: il primo, forse non proprio piacevole, riguarda Alessandro Graziani. Il corteggiatore aveva lasciato la scorsa puntata scegliendo di interrompere la conoscenza con Giovanna. Domani, Alessandro tornerà in studio…e il motivo lascerà la Abate di stucco. Ma non è tutto! Un annuncio di Maria De Filippi spiazza totalmente la tronista: “Oggi l’uomo mascherato ha deciso di fare un passo avanti…vuol farsi vedere da lei!”. Una notizia che lascia Giovanna senza parole. Scopriamo cosa accadrà nella puntata di domani!

Uomini e Donne Anticipazioni, Maria De Filippi: “L’Alchimista vuol farsi vedere”, Giovanna riuscirà a scoprire la sua identità?

Chi è l’Alchimista? È questa la domanda più gettonata degli ultimi giorni, tra i telespettatori di Uomini e Donne. Il corteggiatore misterioso di Giovanna Abate, infatti, ha letteralmente incollato alla tv i fan della trasmissione, che non fanno altro che cercare indizi per scoprire chi si cela dietro la maschera di Salvador Dalì. Le ipotesi avanzate sul web sono state davvero tantissime: si è pensato a Manuel Galiano, Alessandro Graziani, Antonio Moriconi e tanti altri. L’ultimo nome, che sembra il più accreditato, è quello del barman ligure Davide Bosolo. Ma quando potrà Giovanna scoprire la reale identità del suo corteggiatore? Ebbene, le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, 13 maggio 2020, fanno ben sperare! Maria De Filippi,infatti, comunicherà a Giovanna che il suo corteggiatore ha intenzione di fare un passo avanti, ovvero quello più atteso: mostrarsi alla tronista. Cosa accadrà domani? Le immagini spoiler mostrano Giovanna intenta a raggiungere l’Alchimista in un camerino. Il corteggiatore si trova seduto, di spalle, con ogni probabilità senza maschera. Sarà domani la volta buona per scoprire chi è davvero? Ecco uno screen del momento che vedremo domani:

Una puntata che si preannuncia super avvincente, quella che andrà in onda domani! Riusciremo finalmente a scoprire chi è l’Alchimista e a togliere ogni dubbio? Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire cosa accadrà e soprattutto come reagirà Giovanna. Appuntamento domani alle ore 14 e 45 su Canale 5! Non potete mancare!