Uomini e Donne, brutto colpo per Gemma: una dama chiede il numero a Sirius, ecco cosa è successo nella puntata di oggi.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella di Uomini e Donne andata in onda oggi, 12 maggio. La trasmissione di Maria De Filippi è tornata alla sua versione classica, in studio, a partire dal 4 maggio. E le sorprese non sono di certo mancate. La più grande, ma anche la più discussa, è, senza dubbio, la frequentazione tra Gemma Galgani e il suo giovane corteggiatore ‘Sirius’, di soli 26 anni, il cui vero nome è Nicola. La loro conoscenza è iniziata via chat, ma da qualche giorno prosegue. Nonostante lo scetticismo di molti, in primis dell’opinionista Tina Cipollari, che non crede assolutamente nella sincerità del ragazzo. Al quale, come si è appreso oggi in trasmissione, una dama del parterre femminile ha chiesto il numero! Una notizia che ha infastidito visibilmente Gemma Galgani, che ha reagito così. Scopriamo cosa è accaduto durante la puntata di oggi.

Uomini e Donne, brutto colpo per Gemma: Valentina chiede il numero a Sirius

Brutte notizie per Gemma Galgani. Una dama del Trono Over ha chiesto il numero di Nicola, il suo corteggiatore ‘virtuale’ Sirius. Si tratta di Valentina Autiero, che non ha nascosto di ritenere Nicola un bel ragazzo. Ma, a quanto pare, la mossa della dama ha un secondo fine: vedere la reazione di Nicola, per metterlo alla prova ed eventualmente ‘smascherarlo’. Neanche Valentina, infatti, crede alla buona fede del ragazzo e al suo interesse nei confronti di Gemma. Quest’ultima, però, non ha gradito molto il gesto della dama, qualsiasi sia il suo reale intento: “Noi non abbiamo bisogno di questi mezzucci!”, sottolinea Gemma, ritenendosi capace di scoprire da sola se Sirius è realmente interessato a lei. In ogni caso, il ragazzo non ha accettato le ‘avances’ ( o presunte tali) di Valentina e sembra essere sempre più coinvolto dalla conoscenza con Gemma. Sarà davvero la volta buona per la Galgani per trovare il vero amore? In molti hanno qualche dubbio.

In pochi, infatti, credono al reale interesse di Nicola per Gemma. In particolare, Tina Cipollari, che non perde occasione per attaccare Sirius, che definisce il ‘nipote’ della dama del Trono Over. Come proseguirà la conoscenza tra i due? Non ci resta che attendere le nuove puntate. E voi, siete d’accordo con Tina o credete alla sincerità di Sirius?