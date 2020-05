Natalia Paragoni tradita da Andrea Zelletta: è il terribile scherzo de Le Iene, la reazione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lascia tutti a bocca aperta.

E’ andato in onda ieri sera a Le Iene il terribile scherzo fatto a Natalia Paragoni, ex amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne. Proprio grazie all’esperienza nel dating show di Canale 5 la bellissima modella e influencer ha conosciuto Andrea Zelletta. Lui l’ha scelta e da allora i due non si sono mai lasciati, anzi convivono e sono davvero felici, così come mostrano spesso anche sui social. Belli e innamorati, i due hanno superato una difficile prova in quarantena, ovvero lo scherzo organizzato da Le Iene, che hanno deciso di mettere alla prova tutte le coppie nate in tv, facendo credere a uno dei due componenti di essere stato tradito. Diverse coppie in questo periodo di quarantena sono state dunque protagoniste di questo terribile scherzo. In questo caso specifico, Natalia ha scoperto di essere stata tradita da Andrea e ha avuto una reazione davvero fortissima: ecco cos’è successo.

Natalia Paragoni tradita da Andrea Zelletta: il terribile scherzo de Le Iene e la reazione choc dell’ex corteggiatrice

Natalia PAragoni e Andrea Zelletta si sono conosciuti in tv e, come succede per tute le coppi nate sotto i riflettori, spesso ci si chiede se il loro sia un rapporto vero o se sia solo un modo per avere visibilità. Ecco perchè le Iene hanno deciso di mettere alla prova alcune di queste coppie, fingendo il tradimento di uno dei componenti. I primi sono stati proprio i due bellissimi modelli. Natalia ha scoperto improvvisamente il finto tradimento del suo compagno. Come avrà reagito? Beh, guardando le immagini registrate dalle telecamere piazzate di nascosto in casa, non si puà che rimanere a bocca aperta e credere senza dubbio all’amore tra Natalia e Andrea. L’ex corteggiatrice è letteralmente impazzita davanti alla confessione del suo compagno, che le ha detto di aver avuto una notte d’amore con un’altra donna. Davanti ai genitori di lei, anche loro complici, Natalia ha aggredito il suo fidanzato, colpendolo più volte e gridandogli le peggiori parole. Lacrime, urla e disperazione hanno caratterizzato la reazione di Natalia, nonostante l’intervento dei genitori che cercavano di mantenerla e farla ragionare.

Solo dopo la videochiamata de Le Iene, che le hanno spiegato tutto, Natalia si è calmata e ha ricominciato pian piano a respirare: “Con tutto il rispetto, siete dei grandissimi str***i”, ha detto la giovane influencer. Insomma, la relazione tra Natalia e Andrea è assolutamente vera e reale. A chi toccherà la prossima settimana?