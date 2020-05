Sul suo canale social ufficiale, Benedetta Rossi ha fatto uno splendido annuncio a sorpresa: ecco la rivelazione di qualche ora fa.

Lo sappiamo:Benedetta Rossi è più che attiva sul suo canale social ufficiale. Seguitissima e super amatissima dai suoi più di due milioni di followers, la food blogger non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con loro. Lo ha fatto qualche giorno fa. Quando ha voluto seriamente tranquillizzare i suoi sostenitori riguardo alle condizioni di salute del suo cane Nuvola. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, approfittandosi della passeggiata in campagna, la Rossi ha voluto dare uno splendido annuncio a sorpresa a tutti coloro che, quotidianamente e costantemente, la seguono sui social. Ecco, ma siete curiosi di conoscere la fantastica novità in arrivo? Scopriamolo insieme!

Benedetta Rossi, annuncio a sorpresa su Instagram: l’ha rivelato poche ore fa

È uno splendida notizia e Benedetta Rossi non poteva fare a meno di condividerla con i suoi numerosi sostenitori. Come dicevamo precedentemente, infatti, la food blogger è sempre molto attiva su Instagram. Ed è solita condividere tutto ciò che le riguarda con i suoi numerosi sostenitori. Non soltanto, quindi, deliziose e succulente fotografie dei suoi piatti stratosferici, ma anche racconti imperdibili ed incredibile novità in arrivo. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, la Rossi non ha potuto fare a meno di condividere con loro uno splendido annuncio a sorpresa. Di che cosa parliamo? Semplice: dell’arrivo di un nuovo libro. Mentre, infatti, è intenta a camminare tra le campagne, Benedetta ha voluto rassicurare i suoi sostenitori riguardo alla sua mancata attività in questi ultimi giorni. Ecco. Stando a quanto traspare delle sue parole, sembrerebbe che la food blogger e suo marito siano poco attivi su Instagram perché Marco, questo è il nome del consorte, è intento a montare un video registrato qualche giorno fa, mentre Benedetta ha iniziato a scrivere un nuovo libro di ricette.

Ecco. È proprio questo lo splendido annuncio a sorpresa che Benedetta Rossi ha voluto fare ai suoi sostenitori. Insomma, non è una notizia fantastica? Per noi, decisamente!