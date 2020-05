Chi è Giovanni Longobardi: scopriamo insieme l’età, la carriera e la vita privata del cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Giovanni Longobardi è uno dei cavalieri del trono Over di Uomini e Donne e nell’ultimo periodo sta facendo molto parlare di se, prima per la conoscenza con Roberta, e poi per aver intrapreso una conoscenza con Veronica Ursida. L’uomo appare attraverso le telecamere come una persona pacata e cordiale, motivo per cui il parterre femminile lo apprezza molto. In particolare, Roberta Di Padua l’ha sempre definito un bravissimo uomo, semplice ed educato. Proprio questo suo fare così affabile, ha insinuato il dubbio nella dama che in realtà Veronica non sia realmente attratta da lui. A dire della donna infatti, Veronica avrebbe gusti più complessi e l’uomo invece sarebbe troppo un ‘bravo ragazzo’ per lei. Inutile dirvi che si siano create numerosissime polemiche in merito. Ma cerchiamo di capire qualcosina in più su questo cavaliere del parterre maschile, come l’età, la carriera e la vita privata.

Giovanni Longobardi è nato il 9 luglio del 1982 sotto il segno del cancro a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. L’uomo è nato e cresciuto a Castellammare e nonostante sia molto riservato riguardo alla sua vita privata, sappiamo dirvi che è il primo di tre figli e ha un rapporto speciale con la sorella minore Noemi. I due sono legatissimi e hanno dovuto affrontare la morte prematura del padre. Da piccolo Giovanni inseguiva il sogno di diventare calciatore, e nonostante sia ancora una sua grandissima passione, l’uomo attualmente svolge un altro lavoro. Giovanni è infatti un operaio meccanico, ma continua a coltivare anche la passione per il calcio, giocando per diverse squadre. Quest’anno si trova alla Scafatese, ma per molto tempo ha giocato nella Juve Stabia, poi nel FC Bologna e nel Pavia. La sua esperienza televisiva è iniziata qualche anno fa con il programma Temptation Island, dove approda nel villaggio delle fidanzate come tentatore. Qui incontra Ida Platano, con cui stinge un forte legame e la rivedrà dopo qualche mese nel corso del trono over di Uomini e Donne, a cui ha iniziato a partecipare.

Giovanni è stato precedentemente sposato, ma il matrimonio è naufragato dopo solo un anno, lasciando una ferita aperta nel cuore dell’uomo. E’ un grande appassionato di tatuaggi, ne ha infatti moltissimi. Tra questi c’è sicuramente una bellissima tigre sulla coscia destra e l’intero braccio sinistro è ricoperto di immagini. Giovanni è anche molto seguito sui social e voi potete cliccare QUI per vedere il suo profilo Instagram. Attualmente sta cercando di capire se l’interesse nato tra lui e Veronica Ursida è sincero oppure no, prima di prendere qualsiasi decisione. I due ad oggi non si sono mai scambiati neanche un bacio.