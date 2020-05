Chiara Nasti svela qual è la prima cosa che farà dopo questo periodo di emergenza Coronavirus: le parole dell’influencer su Instagram spiazzano tutti.

Chiara Nasti è sempre molto presente e attiva sui social e condivide con i fan praticamente tutto quello che fa. La giovane influencer napoletana è molto amata e ha un profilo Instagram da oltre 1 milione e mezzo di followers. Tutto della vita quotidiana di Chiara è sotto i riflettori, compresa la sua vita sentimentale, che spesso viene ‘chiacchierata’. Nell’ultimo periodo, ad esempio, le sono stati attribuiti diversi flirt, l’ultimo con il calciatore Nicolò Zaniolo, che lei ha prontamente smentito sui social, sottolineando che qualora dovesse avere un nuovo amore, lo direbbe senza problemi. Del resto, non è difficile crederle, visto che la Nasti ha un rapporto davvero molto forte con i suoi followers, con i quali ‘dialoga’ molto, soprattutto attraverso le domande e le risposte di Instagram. Proprio durante una di queste sessioni, l’influencer ha svelato cosa farà subito dopo questo periodo: le sue parole hanno spiazzato tutti, ecco cosa ha detto.

Chiara Nasti, “La prima cosa che farai dopo questo periodo?”: la risposta dell’influencer ha spiazzato tutti

Chiara Nasti risponde spesso alle domande dei suoi followers tramite la sessione domande e risposte su Instagram. Questo è un modo, per l’influencer, di mantenere sempre aperto il dialogo con i suoi fan, che sono sempre molto curiosi su tutto quello che la riguarda. Poco fa l’influencer si è trattenuta a rispondere a tutte le domande dei suoi seguaci, svelando alcune cosa sulla sua vita quotidiana. Uno dei fan, in particolare, le ha fatto una domanda molto precisa: “La prima cosa che farai dopo questo periodo?”, le ha chiesto. Ecco la risposta senza filtri della giovane napoletana: “Evadere. Non vedo l’ora. Fare un viaggio totalmente da sola, devo prendere un po’ d’aria”, ha scritto Chiara, aggiungendo anche una risata alle sue parole.

I fan sono rimasti sicuramente spiazzati dalle parole della Nasti perché non si aspettavano che il suo desiderio fosse quello di fare un viaggio completamente da sola. Voi cosa ne pensate di quello che ha detto l’influencer?