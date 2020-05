Coronavirus, stabilita la data d’apertura delle palestre: l’annuncio appena arrivato

Coronavirus, è stata anche stabilita la data d’apertura per tutte le palestre: ecco l’annuncio appena arrivato del ministro Spadafora.

Così come tante altre attività di non prima necessità, anche le palestre e tutti i centri sportivi sono stati costretti a chiudere l’8 Marzo scorso. Quando, quindi, il premier Giuseppe Conte, a rete unificate, aveva letto un decreto che prevedeva l’Italia zona ‘protetta’a causa dell’emergenza Coronavirus. Da quel momento, sono passati più di due mesi. E, nonostante la situazione sia migliorata ed alcune attività apriranno e continueranno ad aprire nei prossimi giorni, questi, al momento, sono ancora chiusi. Ecco, la domanda che adesso noi tutti ci facciamo è: quando potranno essere nuovamente riaperte le palestre? A svelare ogni cosa è stato Vincenzo Spadafora. Nel quotidiano intervento al Senato, il Ministro dello Sport ha avanzato la proposta proprio riguardo alla data di apertura di questi centri. Scopriamo qualche cosa in più.

Coronavirus, svelata la data di apertura delle palestre: parla il ministro Spadafora

In merito all’apertura delle palestre, come ben sapete, il Ministro dello Sport si era già ampiamente esposto. Soltanto adesso che, dal 18 Maggio, diverse attività in alcune Regioni d’Italia apriranno nuovamente i battenti, ne ha discusso in Senato. Durante l’informativa odierna, Vincenzo Spadafora, infatti, ha svelato la data di riapertura sia delle palestre che dei centri sportivi. Ebbene. Quando sarà? Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che da Lunedì 25 Maggio, anche questi potranno nuovamente dare inizio alle loro attività. Ovviamente, il ministro dello Sport ha tenuto a precisare che tutti i centri, sia quelli più grandi ed, addirittura, quelli più piccoli, devono necessariamente rispettare tutti i protocolli di sicurezza per questa Fase Due del contenimento del Coronavirus. ‘Abbiamo già inviato le linee guida al Comitato tecnico scientifico, e se avremo risposte positive, le strutture potranno riaprire anche prima’, si legge su Fanpage.

Ecco. Appurato, quindi, che dal 25 Maggio, se non prima, palestre e centri sportivi potranno nuovamente aprire, quali sono le regole da rispettare? Così come in tutti i contesti lavorativi, anche qui è più che indispensabile mantenere il distanziamento sociale e, soprattutto, una precisa cura dell’igiene. Gli spogliatoi, ovviamente, saranno chiusi ed è necessario arrivare in palestra già vestiti. Ma non è affatto finita qui. Non soltanto, infatti, è necessario lavarsi spesso le mani o disinfettarle con appositi gel, ma è più che necessario che, appena terminato un esercizio, l’attrezzo utilizzato venga accuratamente igienizzato e sanificato ancora prima dell’arrivo di un altro che ne usufruirà. Infine, sarà indispensabile indossare guanti monouso ed, ovviamente, mascherina e bere da bicchieri monouso o bottiglie di acqua personalizzate.