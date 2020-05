Coronavirus, l’OMS è sicura: “La pandemia durerà ancora a lungo”

Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell’OMS, dichiara: “La pandemia da coronavirus durerà ancora a lungo”

Il Coronavirus ha messo letteralmente in ginocchio il mondo. Il temibile morbo si è sviluppato in Cina, ma pian piano a macchia d’olio si è diffuso in tutto il mondo. Dall’Europa agli Stati Uniti, sino ad arrivare all’Africa, uno degli ultimi continenti ad essere colpito. Gli USA restano i più colpiti, ma ingenti danni sono stati subiti anche da alcuni paesi dell’Unione Europa, come Spagna, Gran Bretagna e anche Italia. Il nostro paese conta oltre ventimila morti e centinaia di migliaia di contagi. Dal 4 maggio, però, il governo ha inaugurato la tanto agognata fase 2 e presto cercherà di far ripartire il paese con diverse riaperture. La fase 2 potremmo dire che è arrivata in gran parte del mondo, anche se il virus continua a circolare e soprattutto a mietere vittime. L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) tiene alta l’allerta e dichiara: “La pandemia durerà ancora a lungo“. Chi pensava che il virus fosse stato sconfitto, purtroppo non ha fatto bene i conti.

Oggi pomeriggio, in conferenza stampa a Ginevra, Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha fatto il punto sull’emergenza Coronavirus. Ryan ha dichiarato che non bisogna abbassare il livello di allerta perchè la pandemia in atto durerà ancora a lungo. Una doccia fredda per tutti coloro che avevano visto in questi ultimi giorno un po’ di luce in fondo al tunnel. Il membro dell’OMS ha voluto sottolineare: “L’Oms non abbasserà il livello di allarme fino a quando non disporremo di un significativo controllo del virus, di solidi sistemi di sorveglianza e di sistemi sanitari più forti. Bisogna fare ancora un lungo cammino fino alla cosiddetta nuova normalità”. La pandemia dunque, secondo quanto dichiarato dal capo del Programma di emergenze sanitarie, durerà ancora a lungo. Tutti i paesi del mondo dovranno tenere alta l’allerta, soprattutto quei paesi dove il numero dei contagi è ancora molto alto. In Italia oggi sono stati registrati oltre ottocento nuovi contagi, numero minore rispetto a ieri, ma comunque ancora lontano dallo zero. Da lunedì, però, molte attività potrebbero riaprire e gli italiani dovranno avere la massimo accortezza e seguire alla lettera le norme dettate dal governo.

Mike Ryan ha parlato anche della situazione nelle residenze per malati e anziani, dove spesso si sono formati focolai, causando vere e proprie stragi. Il membro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato: “È una tragedia che ha ucciso già troppe persone e se la malattia rimane in questi luoghi, tornerà nelle comunità attraverso gli operatori che vi lavorano e i visitatori”.