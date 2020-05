Coronavirus, il virologo Pregliasco avvisa: ‘Prepariamoci ad uno scenario peggiore’

Coronavirus, in un suo recente intervisto alla trasmissione Di Martedì, il virologo Fabrizio Pregliasco ha voluto avvisare tutti circa le sorti del virus.

Continua ad essere l’argomento portante delle nostre giornate, il Coronavirus. Nonostante siano passati più di due mesi dall’inizio della pandemia, il Covid-19 continua ad avere una presenza fondamentale nello nostre vite. È da diverso tempo, infatti, che la domanda che ci facciamo è sempre la stessa: quando ritorneremo alla normalità? Da Lunedì 4 Maggio, come ben sapete, è iniziata la tanto agognata Fase Due del contenimento del Coronavirus, quella corrispondente, quindi, alla convivenza con esso. Ma quando, quindi, potremmo dire di averlo sconfitto completamente? Seppure la curva dei contagi sia in lieve decremento, non possiamo affatto avere una risposta certa. C’è chi crede, infatti, che con l’avanzare dell’estate, il virus possa attenuarsi ancora di più. E chi, invece, non lo crede affatto. Tra questi vi è anche il virologo Pregliasco. Ecco le sue parole al riguardo in un suo recente intervento nella trasmissione televisiva Di Martedì.

Coronavirus, Pregliasco: ‘Prepariamo ad uno scenario peggiore’

Le parole di Fabrizio Pregliasco in diretta televisiva a Di Martedì sono molto chiare: il Coronavirus è, purtroppo, un virus completamente nuovo. ‘Ci sta spiazzando con caratteristiche che non vedevamo rispetto ad anni’, ha detto il virologo in diretta televisiva. Insomma, lo scenario che gli esperti hanno dinanzi ai propri occhi è inedito. È proprio per questo motivo che, purtroppo, nessuno può dare una risposta certa su quando tutto questo finirà. Nemmeno Pregliasco, pensate. Nella trasmissione di La 7, infatti, il virologo è stato molto chiaro. ‘Il Coronavirus ci terrà compagnia per uno o due anni, dobbiamo prepararci allo scenario peggiore con una ulteriore ondata’, ha specificato Fabrizio Pregliasco a Di Martedì. Quindi, da come si può chiaramente evincere delle parole dell’esperto, sembrerebbe che passerà davvero molto tempo prima di poter dire di aver completamente debellato il virus dalle nostre vite.

‘Speriamo che il virus, come si sta vedendo adesso, sia meno pesante nei suoi effetti’, ha iniziato a dire il virologo Fabrizio Pregliasco a Di Martedì. Sottolineando successivamente che non soltanto il Coronavirus li sta completamente spiazzando con le sue caratteristiche. Infine, poi, continua: ‘Io credo che il virus ci terrà compagnia per un anno o due’. Ma non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, il virologo non nasconde affatto che, così come le pandemie del passato, anche con questo virus potremmo assistere ad una nuova ondata. Ovviamente, tiene e specificare Pregliasco in diretta televisiva, sarà possibile limitarla soltanto se si lavora con cura. ‘Dobbiamo prepararci al peggio, attrezzarcisi per far fronte al peggio nella speranza che si fa strada di una situazione più tranquilla e gestibile’, ha concluso.