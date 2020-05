Cristiano Malgioglio, prima uscita dopo tre mesi di quarantena: “Impatto incredibile”, il post su Instagram non passa inosservato.

Un impatto incredibile, quello vissuto da Cristiano Malgioglio qualche ora fa. La star della tv è uscito per la prima volta dopo quasi tre mesi, per una passeggiata a Milano. Ma, come ha scritto sul suo profilo ufficiale di Instagram, gli ha fatto davvero male vedere i negozi chiusi e affrontare la ‘nuova realtà.’ Nel suo ultimo post pubblicato sui social, l’opinionista mostra il look che ha adottato per questa uscita, sottolineando: “Sapete cosa sia il terrore di uscire di casa dopo quasi tre mesi? Ecco lo vedete in questa foto”. Diamo un’occhiata al post, attraverso cui Cristiano lancia anche un importante appello ai suoi numerosi followers.

Cristiano Malgioglio, prima uscita dopo tre mesi di quarantena: “Come è triste Milano e il mondo”

“Come è triste Milano e il mondo. Guardare Corso B.Aires con le sue vetrine chiuse e che speriamo possono riaprire subito. È stato un impatto incredibile che non avrei mai voluto vedere”. Queste alcune delle parole con cui Cristiano Malgioglio commenta la sua prima uscita di casa, dopo quasi tre mesi di quarantena a causa del Coronavirus. La star televisiva non ha mai nascosto la sua paura del virus e, nel post apparso su Instagram, ha ribadito di essere praticamente terrorizzato all’idea di uscire. Un aspetto che si evince dal ‘look’ col quale Cristiano Malgioglio è andato in giro a Milano. Un look che, come ammette nel post, ha suscitato molta curiosità nelle persone. Ecco lo scatto pubblicato qualche ora fa sui social:

Non solo mascherina ma anche visiera protettiva per Malgioglio, che approfitta del post per rivolgere un appello accorato a tutti gli italiani che lo seguono sui social: “Tutto deve tornare come prima. Se stiamo attenti alle regole ci riusciremo. Vi amo”