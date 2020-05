Pochissime ore fa, Federica Pellegrini ha condiviso uno scatto inedito di quando era soltanto una bambina: ecco la foto social.

Sa sempre come catturare l’attenzione su di sé, Federica Pellegrini. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Come sappiamo, sul suo canale social ufficiale, la campionessa di nuoto è sempre molto attiva. Ed è per questo motivo che, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi numerosi sostenitori uno scatto davvero inedito. Già in diverse occasioni, vi abbiamo parlato di fantastici ed incredibili scatti fotografici che la giovanissima Pellegrini ha voluto mostrare su Instagram. Questa volta, bisogna ammetterlo, si è letteralmente superata. Sapete perché? Tramite un’Instagram Stories, Federica si è voluta mostrare quando era soltanto una bambina. Siete curiosi di vederla? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Federica Pellegrini, lo scatto inedito da bambina: l’immagine su Instagram

Da quando è iniziata la quarantena, così come tantissimi altri personaggi dello spettacolo, anche Federica Pellegrini non ha mai perso occasione di condividere tutto ciò che faceva durante le sue giornate con i suoi sostenitori. Impossibile dimenticare, infatti, di quando, in compagnia della sua cagnolina Vanessa, ha mostrato il suo allenamento ‘casalingo’. O di quando, infine, ha voluto annunciare ai suoi sostenitori la splendida iniziativa da lei organizzata per l’emergenza Coronavius. Ma non è affatto finita qui. Perché, come dicevamo precedentemente, lo ha fatto anche qualche ora, pensate. Risale a pochissime ore fa, infatti, lo scatto inedito che la campionessa di nuoto ha voluto condividere su Instagram. Di che cosa parliamo? Guardare per credere!

Ecco. È proprio questo scatto inedito di quando era soltanto una bambina che, pochissime ore fa, Federica Pellegrini ha voluto condividere con i suoi numerosi sostenitori. Da come si può chiaramente vedere dallo scatto riproposto in alto, la campionessa di nuoto è in compagnia di suo fratello. Eppure, si vede chiaramente qual è stata la sua più grande passione. Nonostante siano stati i genitori ad ‘obbligarla’ ad intraprendere questa strada, si capisce chiaramente che Federica ha sempre amato la piscina.