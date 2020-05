Gianni Sperti, “Vai un po’ a simpatia”: la risposta dell’opinionista di Uomini e Donne spiazza; ecco cosa è accaduto sui social.

Uomini e Donne non sarebbe la stessa senza di loro. Parliamo di Tina Cipollari e Gianni Sperti, storici opinionisti della trasmissione di Canale 5. Durante le puntate, la coppia arricchisce le vicende con commenti spesso pungenti e battute esilaranti. Ma il compito principale degli opinionisti è quello di ‘smascherare’ eventuali protagonisti presenti in trasmissione solo per visibilità. In particolare, è Gianni Sperti ad avere a cuore questo aspetto, affinché nel programma regni la trasparenza e nessuno, né nel programma e né i telespettatori, venga preso in giro. E il post che l’opinionista ha appena pubblicato sui social sembra essere proprio perfetto per descrivere questo lato di Gianni. Al quale però un followers muove una particolare critica: “Vai un po’ a simpatia”. Curiosi di scoprire la risposta dell’opinionista? Ve la sveliamo subito.

Gianni Sperti, “Vai un po’ a simpatia”: la risposta dell’opinionista arriva su Instagram

Una puntata davvero ricca di colpi di scena, quella di oggi di Uomini e Donne. Una puntata in cui Gianni Sperti non sembra essere convinto di una ‘quasi coppia’ che sta nascendo nel programma. Nella puntata di oggi, infatti, nel mirino dell’opinionista ci sono finiti Veronica e Giovanni, due protagonisti del Trono Over. La frequentazione tra i due è iniziata da poco, ma per Gianni qualcosa non torna: nonostante i due non si definiscano una coppia e non abbiano intenzione di uscire dalla trasmissione insieme, si sono concessi l’esclusiva. Ovvero, nessuno dei due può conoscere nessun altro. Una mossa che non convince Gianni, che ha ammesso di pensare che tra Veronica e Giovanni ci sia un accordo. Poco fa, sui social, l’opinionista ha pubblicato un post, che potrebbe fare riferimento proprio a questo aspetto della puntata. Nella didascalia, infatti, Sperti sottolinea l’importanza del ‘dubitare’. Ecco il post:

“Verità”, si legge negli hashtag che Gianni accompagna al post. Quella verità che l’opinionista non ha mai nascosto di ricercare. A Uomini e Donne, in effetti, di personaggi che hanno finto di provare sentimenti solo per le telecamere ne sono passati davvero tanti. Ma c’è qualcuno, tra i commenti, che sembra avere qualcosa da ridire a Sperti. Diamo un’occhiata:

Ebbene si. Gianni ammette di “andare a simpatia” nei suoi interventi in trasmissione, ma sottolinea: “provo simpatia per chi dice la verità e antipatia per chi mente”. Insomma, l’opinionista non scherza: chi finge ha le ore contate nello studio della seguitissima trasmissione di Maria De Filippi! E voi, siete d’accordo con le parole di Gianni Sperti?