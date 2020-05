Pochissime ore fa, Giulia De Lellis ed Andrea Damante sono stati i protagonisti di un piccolo ‘battibecco’ su Instagram: cos’è successo alla coppia.

Sono ritornati ad intrattenere e ad incantare tutti i loro sostenitori, Giulia De Lellis ed Andrea Damante. Nonostante si parlasse di un loro ritorno di fiamma da un bel po’ di tempo, soltanto in quarantena i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno ‘ufficializzato’ il loro ritorno su Instagram. Dopo essere stati ‘smascherati’ dal settimanale ‘Chi’ in giro per Roma intenti a fare la spesa, è stato il bel deejay veronese a pubblicare il primo video con la sua dolce e bella ‘Giulietta’. Da quel momento, non hanno mai perso occasione di farsi vedere insieme sui rispettivi canali social. Lo ha fatto anche pochissime ore fa Andrea. Quando, per immortalare un momento di relax, si è ripreso con l’influencer romana sul divano. Ecco. È proprio in questo momento che tra i due è scoppiato un piccolo ‘battibecco’. Niente di grave, ovviamente. Ma ecco cos’è successo alla giovane coppia.

Giulia De Lellis e Damante, ‘battibecco’ social: cos’è successo

Dopo aver terminato la quarantena a Roma, dapprima Andrea Damante ed, in seguito, Giulia De Lellis, i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono ricongiunti a Milano. È proprio qui che, come raccontato dettagliatamente da entrambi sui rispettivi canali social, avevano degli impegni di lavoro a cui non potevano affatto ‘dire di no’. Ovviamente, l’emergenza Coronavirus continua. Ed è per questo motivo che sia l’influencer romana che il deejay veronese trascorrono la maggior parte del loro tempo in casa. Ecco. A proposito di questo, pochissime ore fa, proprio durante un assoluto momento di relax, i due piccioncini sono stati i protagonisti di un ‘battibecco’ social. Ovviamente, ci teniamo a sottolineare, non è successo affatto nulla di grave. Anzi, si vedeva chiaramente che stavano semplicemente scherzando. Ma cerchiamo di capire molto più da vicino cosa è successo.

Erano entrambi sul divano quando, ad un certo momento, Andrea Damante ha voluto porre l’attenzione dei suoi followers su una lampada a neon con la scritta ‘GDL’. ‘Giulia perché hai messo questa scritta qui?’, ha chiesto il deejay alla sua bellissima veronese. Facendo credere, quindi, che sia stata lei a voler mettere un suo ‘oggetto’ in casa Damante. Immediata è stata la reazione della De Lellis. ‘Sei stato tu che l’hai messa a tutti i costi e non la spegne mai’, ha risposto l’ex corteggiatrice. Ma non è affatto finita qui. Perché, dopo l’insistenza di Andrea, ha detto: ‘Ma lo sai che sei ridicolo?’. Insomma, possono essere passati anche alcuni anni dal loro addio, ma il feeling tra di loro è sempre pazzesco.

Per ulteriori news su Giulia De Lellis –> clicca qui