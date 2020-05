Il trio di tenori de Il Volo si esibisce su Instagram per il progetto di beneficienza di Dolce&Gabbana.

Sono tanti gli artisti e i personaggi famosi del mondo dello spettacolo che si uniscono ogni giorno per cercare di fare la loro parte nella ricerca. Siamo in un momento difficile per via della pandemia da Coronavirus e gli artisti stanno facendo la loro parte, così come Il Volo. Il trio di tenori che ha fatto innamorare il mondo intero con le loro voci e la loro musica ha deciso di aiutare la nuova campagna digitale per il made in Italy di Dolce&Gabbana #DGFATTOINCASA per raccogliere fondi per la Fondazione Humanitas Per La Ricerca. È apparso così, sulla pagina Instagram di Dolce e Gabbana, il contenuto video de Il Volo, realizzato da casa chiaramente.

Il video dell’esibizione live de Il Volo

Si tratta di un piccolo live molto emozionante che vuole esprimere solidarietà a tutta la popolazione italiana. Il Volo, come riporta il loro ufficio stampa, si è detto molto felice di prendere parte a questo progetto che è in linea con i tempi che stiamo vivendo. Il progetto, spiegano i ragazzi de Il Volo, è importante per sottolineare come tutti i lavori siano cruciali al giorno d’oggi. Ma soprattutto quello dei medici e dei ricercatori. Il trio di tenori ha pensato così di cantare tre canzoni che rappresentano proprio l’Italia, con la bellezza che la contraddistingue: Grande amore, Nessun dorma e ‘O Sole Mio. “Speriamo di portare un po’ di gioia nelle case dei nostri fan di tutto il mondo – hanno dichiarato i ragazzi de Il Volo – E vogliamo ricordare l’importanza di comportarsi in modo coscienzioso e di sostenere la ricerca”.

La campagna di Dolce e Gabbana è iniziata circa una settimana fa, il 6 maggio. Tanti i contenuti realizzati come brevi workshop realizzati da personaggi famosi, tutti tra le mura domestiche. Lo scopo, come abbiamo detto, è quello di raccogliere fondi per il progetto Amore Per La Ricerca Scientifica con Humanitas University per supportare la ricerca del Professor Mantovani che sta cercando di trovare una soluzione alla pandemia da Coronavirus.