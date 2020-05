Tutte le star adorano questo filtro che rende le foglie viola degli alberi e della natura intorno. Come ottenerlo, come usarlo e soprattutto come si chiama per poterlo cercare su Instagram.

Girando su Instagram e facendo scroll tra storie e post, avrete sicuramente notato che le star del web, da Diletta Leotta, passando per Fedez e Chiara Ferragni, sono innamorati di un nuovo filtro all’insegna del viola. Se fino a poco tempo fa spadroneggiavano le lentiggini come filtri per i selfie, ora invece la sta facendo da padrona questo filtro viola che rende le foglie degli alberi che ci circondano di questo colore pazzesco.

Qual è il filtro di Instagram che rende tutto viola?

Girando su Instagram vi sarete chiesti “Ma in questi giorni di lockdown è diventato tutto viola?”. Oppure ingenuamente avrete pensato a qualche location pazzesca e sconosciuta in cui tutto è viola. Fermi, non è nulla di tutto ciò si tratta solamente di un filtro molto suggestivo di Instagram che cambiano colore a ciò che vi circonda. Chiara Ferragni, Diletta Leotta, ma anche tanti vostri amici lo stanno usando. Quindi per non essere da meno delle star del popolare social network è tempo di capire come si chiama e come funziona.

Come funziona e come trovare il filtro che rende le foglie viola

Il filtro di Instagram che rende le foglie viola ha un effetto infrared e quello che sta spopolando oggi si chiama Purple Valley creato dall’utente ottis.ots. Per cercarlo basta solamente andare nelle vostre storie di Instagram, cliccare sulla lente di ingrandimento e scrivere il nome del filtro che rende le foglie viola.

Lo potete provare e poi scaricare sul vostro telefonino per averlo sempre con voi. Il risultato, lo potete vedere voi stessi, è pazzesco. Sembra di riprendere una intera valle incantata dove il colore predominante è questo viola acceso.