Achille Lauro: la clamorosa novità del cantante di Me Ne Frego

Achille Lauro ha scritto un libro lo ha appena annunciato su Instagram: manca poco ad una novità che manda in visibilio i suoi fan.

Abbiamo conosciuto Achille Lauro ormai da qualche anno. Quando è salito sul palco del Teatro Ariston di Sanremo nel 2019 con Rolls Royce abbiamo visto per la prima volta in televisione questo eclettico artista e, nel 2020 sempre al Festival di Sanremo è tornato con il brano Me Ne Frego che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ora, per i fan di Achille Lauro, arriva una importante novità. Esce proprio il 19 maggio il secondo libro del cantante, edito da Rizzoli, intitolato È 16 Marzo – L’Ultima notte.

Il nuovo libro di Achille Lauro

Se vi state chiedendo di cosa parla È 16 Marzo – L’Ultima notte il nuovo libro di Achille Lauro sappiate che, come è lui, sarà un’opera eclettica e conturbante. Un volume che riesce a unire sapientemente poesia e letteratura portando i lettori in un viaggio nel tempo. Saliamo a bordo della DeLorean di Ritorno al Futuro e iniziamo un percorso con Achille Lauro che ci porta a visitare l’oggi, lo ieri e il domani. Ultima notte perché si narra di tanti stati d’animo diversi che scivolano tra maturità, paura, coraggio, follia, visioni assurde… un viaggio quindi nel più profondo io di Lauro De Marinis, il volto dietro Achille Lauro. Il cantante si guarda allo specchio e non vede un ragazzo, ma un uomo che in una notte scivola tra tanti pensieri e stati d’animo. Il tutto con una poetica drammatica e a tratti dolorosa, un po’ come è lui.

Chi è Achille Lauro?

Per chi ancora non lo conoscesse, Achille Lauro, pseudonimo di Lauro De Marinis, classe 1990 è un cantante, uscito sulla scena con il cappello da rapper, ma scivolato poi in una indefinita qualità artistica. Un artista a 360 gradi insomma, che ha saputo conquistare un pubblico diverso. Dai più giovani, agli adulti, con un piedi fisso nel parterre dei trentenni che lo hanno letteralmente idolatrato. Achille Lauro è uno che ci sa fare e ne sa fare. Si sposta tra musica, produzione, cinema, scrittura… e il suo ultimo libro, È 16 Marzo – L’Ultima notte, lo dimostra al 100%.