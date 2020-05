Flavio Briatore ha parlato di Naomi Campbell durante un’intervista al settimanale Chi: la donna il 22 maggio compirà 50 anni, ecco le parole del famoso imprenditore per la sua ex compagna.

Supermodella ed attrice: Naomi Campbell è tra le 50 donne più belle al mondo. Soprannominata la ‘Venere Nera’ è nata il 22 maggio del 1970: il suo prossimo, sarà il cinquantesimo compleanno. Tra pochi giorni dunque Naomi spegnerà le candeline ed il suo ex compagno, Flavio Briatore, durante un’intervista al settimanale Chi, ha parlato della modella. L’imprenditore ha esaltato il carattere della Campbell ed ha ripercorso la storia d’amore tra i due durata tre anni: a distanza di tempo dalla loro separazione, continuano ad avere uno splendido rapporto. Ecco le parole di Briatore.

50 anni di Naomi Campbell, Flavio Briatore: “Ecco com’è lei lontano dai riflettori”

Il 22 maggio Naomi Campbell compirà 50 anni ed a pochi giorni dal compleanno, il suo ex compagno, Flavio Briatore, ha parlato di lei durante un’intervista al settimanale Chi. “Mi fa effetto pensare che Naomi sia arrivata al giro di boa. Ma conoscendola avrà altre sei vite davanti piene di luminosità, come è luminoso il suo cuore. Se io oggi alle due di notte dovessi aver bisogno di lei per un qualsiasi motivo, so che risponderebbe al telefono subito. Questa è Naomi lontano dai riflettori: una donna con un gran cuore. Sono contento di esserci stato nella sua vita. Gli auguri glieli farò poi, in privato” sono le parole dell’imprenditore per la sua ex compagna, con cui è stata circa 3 anni. Briatore ha esaltato il valore della ‘Venere nera’ ed ha raccontato un retroscena riguardo la loro storia. “Uscire con lei non vuol dire soltanto frequentare una bellissima donna: significa camminare a braccetto con un’azienda. Quando stavamo insieme il marchio “Naomi” era dietro solo ad aziende come Coca-Cola, Ferrari e poche altre“. L’imprenditore è convinto che oggi nessuna modella è come lei: “Naomi faceva notizia anche quando non c’era nessuna notizia. Gigi Hadid, ok bella ragazza ma poi? L’immagine di Naomi in tuta e mascherina ha fatto il giro del mondo. Segno che nulla è cambiato” le sue parole. Come comportarsi con una donna così desiderata? Il segreto di Briatore è: “Evitando la corte dei signor sì, tenendola ben salda con i piedi per terra”.