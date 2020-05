Vieni da me, Caterina Balivo vicina all’addio: la probabile sostituta

Caterina Balivo, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe vicina all’addio a “Vieni da me”: ecco chi potrebbe essere la sostituta

Vieni da me è un programma televisivo in onda su Rai Uno dal lunedì al venerdi dalle 14:00 alle 15:40 e condotto da Caterina Balivo. Il programma, dichiaratamente ispirato a The Ellen DeGeneres Show, da cui riprende il logo e la scenografia. Il programma è tornato in onda dopo la sospensione in seguito all’emergenza Coronavirus. La Balivo ovviamente ha accolto con gioia la notizia e addirittura si è emozionata quando è tornata in studio. Sui social, la conduttrice napoletana ha scritto: “Siamo tornati! Non è facile per nessuno ma noi siamo qui, pronti a regalarvi un sorriso”. Il futuro della Balivo, però, potrebbe essere lontano da Vieni da me. Di seguito vi riportiamo un’indiscrezione lanciata da Chetvchefa.

Il futuro della Balivo potrebbe essere lontano da Vieni da me. La conduttrice sarebbe in rampa di lancio per la conduzione di un programma in onda domenica pomeriggio. L’impegno settimanale le ruberebbe meno tempo, che potrebbe dedicare alla sua famiglia. Al momento, però, non si conosce ancora quale sarà il programma condotto dalla napoletana. Chi prenderà il suo posto nel programma in onda tutti i giorni su Rai Uno? Il primo nome in lizza potrebbe essere quello di Francesca Fialdini. La carriera della conduttrice è in assoluta ascesa: dopo aver condotto La vita in diretta dal 2017 al 2019, sta ottenendo ottimi ascolti con Da noi… a ruota libera“. Alla Fialdini dunque potrebbe essere affidato il programma della prima rete in onda in una fascia oraria molto insidiosa.

Tali notizie, però, restano indiscrezioni e come tali vanno prese assolutamente con le pinze. I palinsesti autunnali non sono stati ancora resi noti e di conseguenza la rete è ancora al lavoro per definire gli ultimi dettagli. La Balivo, in ogni caso, non dovrebbe abbandonare la televisione.