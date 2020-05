Beatrice Valli, il racconto del parto della terzogenita Azzurra Fantini: quanto è durato e come sta ora l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Beatrice Valli e Marco Fantini sono certamente tra le coppie più amate del programma di Uomini e Donne di Maria De Filippi. I due stanno insieme ormai da un po di anni e hanno suggellato il loro amore con l’arrivo della piccola Bianca tre anni fa. Da allora la famiglia è stata ancora più sotto i riflettori, diventando una vera e propria icona di semplicità e di famiglia tipo. I quattro hanno spesso sfilato insieme su passerelle importanti come quelle di Dolce e Gabbana o di Guess. Solo qualche mese fa, dopo tantissimi rumors i due avevano deciso di annunciare l’arrivo della loro seconda bambina, la terza per Beatrice. Inizialmente la notizia era stata tenuta nascosta a causa dei problemi di salute della ragazza, poi però la gioia e la pancia in crescita l’hanno reso inevitabile. Ieri notte la bambina è venuta alla luce per la gioia dei due genitori che l’hanno accolta davvero come una luce luminosa in un momento buio come questo.

Beatrice Valli, il racconto del parto: quanto è durato e come sta ora

Oggi pomeriggio Beatrice Valli ha deciso di raccontare a tutti i propri followers com’è andato il parto della piccola Azzurra, che è nata ieri notte intorno alle 5. La ragazza appare stanca, ma molto radiosa, sicuramente la gioia immensa di partorire la sua creatura deve aver azzerato per qualche ora le preoccupazioni dovute al Coronavirus. Sul parto della ragazza aleggiavano infatti molti dubbi, soprattutto in merito alla presenza del compagno Marco Fantini durante la nascita. Nel corso delle Instagram Stories la ragazza ha raccontato che la bambina rispetto agli altri due figli era molto più grande quindi il parto è risultato leggermente più pesante degli altri due, ma comunque molto sereno. Durante la notte la ragazza ha rotto le acque e non avendo contrazioni ha deciso di recarsi in ospedale solamente la mattina verso le sette. Arrivata in ospedale sono iniziati gli accertamenti di routine, ma in mancanza di contrazioni la giornata è trascorsa serenamente. Verso la sera hanno iniziato a somministrarle delle compressine per aiutare ad indurre il parto, fino alle 2 di notte, quando hanno iniziato le contrazioni vere e proprie. Dopo queste sono trascorse circa due ore prima della nascita della bambina.

In merito a tutte le domande che sta ricevendo ora sul post parto, la donna ha risposto cosi ai followers: “Mi state chiedendo in tantissimi quando tornerò a casa. Lo farò domani 15 maggio. Devono passare 48 ore dopo la nascita della bimba per controlli e test di routine… La piccola pesa 3,5 kg, mangia come non mai. Stanotte non ho dormito niente. Dalle 3 di notte fino alle 10 del mattino è rimasta completamente sveglia perché si attaccava ogni mezzora perché il latte ovviamente non c’era. Adesso sta arrivando… Non vedo l’ora di tornare a casa. Mi ha detto Marco che Bianca continua a chiedere: ‘Ma Azzurra dove è?’. Alessandro invece è già più abituato, è più grande ed ha già vissuto la nascita di Bianca”. Ancora tantissimi auguri alla coppia di neo genitori e ai due figli Bianca e Alessandro.