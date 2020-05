Benedetta Rossi, spiacevole inconveniente mentre cucina: il racconto sui social non passa inosservato.

Benedetta Rossi è una delle food blogger più amate e seguite del web. “Fatto in casa da Benedetta” è il nome del suo blog e del suo canale youtube, dove la Rossi pubblica le sue gustosissime ricette. Ma Fatto in casa da Benedetta è anche il nome delle sue pagine ufficiali ufficiali sui social: pagine che sono continuamente in crescita di followers! Ed è proprio su Instagram che, attraverso le sue stories, Benedetta ha raccontato ai suoi fan una piccola ‘disavventura‘ capitatale in cucina. O meglio, durante la registrazione del video di una ricetta che sarà presto pubblicata. Cosa è accaduto alla Rossi durante la preparazione del piatto? Scopriamolo insieme!

Benedetta Rossi, spiacevole inconveniente mentre cucina: “Mi viene da piangere!”

Benedetta Rossi è sempre più presa dalla realizzazione del suo nuovo libro di ricette. Un’avventura bellissima, per una delle food blogger più amate del momento e una splendida notizia per i fan che la seguono. Poco fa, però, Benedetta ha raccontato di essere talmente concentrata sul libro, da aver dimenticato un ingrediente durante la sua ultima video ricetta. Ecco le sue parole: “Mi sono preparata tutti gli ingredienti, tutto preciso, ma quando avevamo finito, mi giro e mi accorgo di non aver messo il prezzemolo. Lo avevo preparato e poi mi ero scordata di metterlo. La ricetta è buona lo stesso però un pizzichetto di prezzemolo era un po’ più saporita, mi viene da piangere!”, racconta Benedetta, che non ha ancora deciso se rigirare il video o avvisare i fan, al momento della pubblicazione, di aggiungere l’ingrediente mancante!

Un racconto a cuore aperto dello della food blogger, che ama confidarsi con i followers sulle sue ‘avventure’ di vita quotidiana. Benedetta, col solito sorriso, ammette di essere stata ‘rimproverata’ dal marito Marco, poiché non è riuscita a ricordare tutti gli ingredienti, nonostante fossero solo quattro! Ma la food blogger confessa: “È che ho la testa concentrata sul libro, tutto il resto faccio fatica a ricordarlo!”