Matt Damon è certamente uno dei più apprezzati e ricercati attori degli Stati Uniti. E’ lunghissima la lista di film a cui ha preso parte l’attore e soprattutto quella dei premi che ha vinto grazie alle sue interpretazioni magistrali. Tra i suoi ruoli più famosi c’è sicuramente quello di Jason Bourne, la saga che ancora oggi riscuote successo e fa impazzire i fan di tutto il mondo. Damon attualmente si trova alle prese con un nuovo film firmato Ridley Scott, che lo hanno condotto nelle vastissime colline Scozzesi. Non sarebbe la prima volta che Damon lavorerebbe con Scott, che nel mondo della Regia è divenuto un vero e proprio pilastro nel corso degli anni. Questo soprattutto grazie ai colossal che ha diretto, come: Il Gladiatore, Assassinio sull’Orient Express, Alien, The Martian e tantissimi altri.

Coronavirus, Matt Damon bloccato in Irlanda: la figlia è positiva

Matt Damon attualmente si trova si trova nelle sconfinate campagne scozzesi per lavorare nuovamente gomito a gomito con Ridley Scott per il nuovo film in cui l’attore è protagonista. L’uomo non si trova da solo in Scozia, ma è stato accompagnato dalla moglie e da tre delle sue figlie. A causa della pandemia i cinque sono stati costretti a rimanere in Scozia. Come ben sapete a causa della pandemia sono stati annullati qualsiasi tipo di spostamento, motivo per cui l’uomo e la famiglia sono rimasti in Scozia. Anche perché conclusosi questo periodo caotico l’uomo dovrebbe riprendere a girare con Ridley Scott. Tra le tante preoccupazioni dell’uomo c’è sicuramente la figlia maggiore Alexia. Stando a quanto riportato dall’uomo al Fully Charged, programma dell’emittente radiofonica di Dublino, la ragazza avrebbe contratto il Coronavirus. Sebbene tre delle figlie di Damon si trovino in Scozia con lui e la moglie, la figlia maggiore si troverebbe negli Stati Uniti da sola e malata di Covid 19.

Un grande spavento per la famiglia, che bloccata in Scozia non ha potuto raggiungere la ragazza e restarle accanto durante la malattia. Fortunatamente, l’uomo riferisce che la ragazza abbia superato il virus in modo positivo e ora sarebbe del tutto guarita. Fortunatamente le sue condizioni di salute sono state sempre abbastanza buone e non è stato necessario alcun ricovero.