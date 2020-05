Costanza Caracciolo, l’inaspettata rivelazione su Christian Vieri: l’ex velina di Striscia la Notizia l’ha scoperto durante questa quarantena.

La quarantena causata dall’Emergenza Coronavirus, lo sappiamo, ha ‘costretto’ diverse coppie a viversi a trecentosessanta gradi. Se in una vita normale, sia l’uomo che la donna, sono costantemente impegnati con i lavori e a non stare quasi mai in casa. Con la quarantena, invece, sono cambiate tantissime cose. Lo abbiamo potuto constatare, ad esempio, con la confessione di Francesco Totti su Ilary Blasi. O anche quella di Stefano De Martino su Belen Rodriguez. A queste coppie, se ne aggiunge anche un’altra. In una recente intervista per il settimanale ‘F’, infatti, Costanza Caracciolo ha fatto un’inaspettata rivelazione su suo marito Christian Vieri. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Costanza Caracciolo, la rivelazione su Vieri durante la quarantena

Una cosa è certa: la quarantena è servita tantissimo a Costanza Caracciolo e Christian Vieri. Così come tante coppie dello spettacolo e non, anche l’ex velina di Striscia la Notizia e l’idolo neroazzurro sono stati costretti a vivere questa quarantena completamente da soli. Ed è proprio in quest’occasione, come raccontato dalla diretta interessata in una recente intervista per il settimanale F, che la giovanissima siciliana ha avuto la possibilità non soltanto di ammettere che questo periodo di convivenza forzata non ha fatto altro che rafforzare il rapporto con suo marito nonostante le liti quotidiani, ma le ha anche permesso di conoscere un aspetto del tutto inedito dell’ex calciatore. Sulle pagine del giornale, infatti, si legge chiaramente che l’ex velina di Striscia ha ‘scoperto’ che suo marito lavora davvero tantissimo. Prima della quarantena, il grande Bobo lavorava direttamente in ufficio. Quindi, Costanza non immaginava affatto l’immenso impegno. Soltanto con la quarantena, però, ha capito tutto.

‘È sempre al telefono o sul computer a leggere e a rispondere alle mail. Lavora in continuazione. È incredibile!’, queste le parole che Costanza Caracciolo ha detto su suo marito e sul suo lavoro. Tuttavia, come lei stessa ha voluto specificare, nonostante gli impegni lavorativi, Bobo ha sempre tempo per lei e loro due splendide bambine.