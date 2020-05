Ilary Blasi e Francesco Totti, la quarantena all’insegna dello sport continua: la challenge che hanno proposto ai followers sta facendo impazzire il web

Francesco Totti e Ilary Blasi sono certamente tra le coppie italiane più amate e seguite di sempre. Da un lato una delle conduttrici più simpatiche e belle della nostra televisione, dall’altra Il Capitano, ‘L’Ottavo’ re di Roma come molti lo chiamano. Ilary e Francesco hanno trascorso la quarantena a casa con i loro tre splendidi figli, dedicandosi allo sport, ai social e allo svago. I due coniugi non hanno mai smesso di praticare sport e allenarsi con ciò che hanno in casa o a corpo libero. Come loro anche tantissime altre star hanno deciso di seguire questa via per tenere compagnia ai propri followers. Tra dirette, Instagram Stories, il tempo è volato via e la quarantena è sembrata un po meno pesante di quanto non fosse realmente. Sono passati tanti anni dal loro fidanzamento e dal loro matrimonio, eppure la coppia sembra affiatatissima e davvero legata, complici sicuramente anche i tre figli, che si sa in tutte le coppie sono dei veri e propri collanti.

Ilary Blasi e Francesco Totti: la challenge che sta facendo impazzire il web

Ilary Blasi e Francesco Totti, durante una delle loro instagram stories, hanno deciso di allenarsi come loro solito, ma qualcosa è stato diverso… La coppia tiene moltissimo all’attività fisica, come si può ben notare dai loro fisici scultorei. Certamente Francesco non si tiene più in allenamento come quando giocava con la Roma, ma la moglie lo tiene occupato quanto più possibile. Durante questa quarantena non si sono dedicati solamente allo sport o ai social, Totti ha infatti dovuto fare i conti con una new entry in famiglia… Ilary ha portato a casa una bellissima gatta, che anche se inizialmente non voluta, ha poi conquistato il cuore del calciatore. Tornando al discorso degli allenamenti, oggi pomeriggio la coppia ha deciso di lasciare una sfida a tutti i propri followers.

Ilary e Totti hanno fatto vedere alcuni esercizi svolti e hanno invitato tutti i followers a fare altrettanto taggandoli. Inutile dirvi che i fan si sono letteralmente scatenati e in poche ore i video sono diventati moltissimi!